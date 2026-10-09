Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que la recharge bidirectionnelle V2G (vehicle-to-grid) et à quoi sert-elle concrètement ?

La V2G permet à une voiture électrique non seulement de se recharger, mais aussi de renvoyer une partie de l’énergie de sa batterie vers le réseau électrique. Le principe consiste à charger quand l’électricité est abondante et moins chère, puis à réinjecter aux heures de forte demande, quand le réseau est sous tension. Pour l’utilisateur, l’intérêt se joue sur l’optimisation de la facture via des tarifs variables et/ou une rémunération de l’énergie injectée. Pour le réseau, ces batteries servent de réserve distribuée, utile pour lisser les pics de consommation et intégrer davantage d’énergies renouvelables. Cela suppose un pilotage automatisé pour respecter les besoins de mobilité (niveau de charge minimal, horaires de départ).

Pourquoi une borne et une installation spécifiques sont nécessaires pour injecter de l’électricité, au lieu d’une simple prise domestique ?

Une prise classique n’est pas conçue pour gérer un flux d’énergie sortant vers le réseau, ni pour piloter finement la puissance et la sécurité électrique. Une borne bidirectionnelle intègre de l’électronique de puissance (conversion AC/DC et souvent DC/AC), des protections et des fonctions de communication pour synchroniser l’injection avec les exigences du réseau. L’installation doit aussi garantir la conformité électrique (mise à la terre, protections différentielles, sections de câble, etc.), car on ajoute un générateur d’énergie derrière le compteur. Cette complexité explique la présence d’un installateur et d’une validation de conformité, surtout quand il y a injection sur le réseau public. Enfin, le pilotage doit pouvoir limiter ou couper instantanément l’injection en cas de contrainte réseau ou de sécurité.

À quoi servent Linky, l’accord d’Enedis et l’attestation Consuel dans un projet V2G ?

Le compteur Linky sert de point de mesure communicant : il comptabilise précisément l’énergie consommée et, le cas échéant, l’énergie injectée, avec un suivi compatible avec des offres tarifaires dynamiques. L’accord d’Enedis est nécessaire car Enedis exploite le réseau de distribution : toute injection derrière le compteur doit être déclarée et encadrée pour éviter des risques sur le réseau local (tensions, protections, qualité de l’onde). L’attestation Consuel valide que l’installation électrique respecte les règles de sécurité en vigueur avant mise en service ou modification significative. Ces trois éléments structurent le cadre technique et réglementaire qui permet de “vendre” ou valoriser une injection d’électricité sans bricolage. Sans ce cadre, la V2G ne peut pas être opérée de façon fiable et conforme.