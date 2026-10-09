Shark ne s’arrête pas à cette seule fonctionnalité. Le constructeur fournit un embout destiné aux taches incrustées et un tampon laveur pour atteindre les coins, les bordures et les espaces étroits. Le système EdgePerfect se charge, quant à lui, des saletés accumulées le long des plinthes. Un éclairage LED Reveal complète l’ensemble pour faire ressortir les poussières et les petits débris, parfois difficiles à distinguer sur certains revêtements.

C'est surtout cette polyvalence qui distingue l’AquaReach des précédents modèles de la marque. Avec ce modèle, le premier depuis plusieurs années, le fabricant cherche à réunir plusieurs usages dans un même équipement. Sur le papier, l’idée est séduisante. Encore faudra-t-il vérifier que le manche détachable se montre suffisamment maniable pour intervenir confortablement sur les surfaces verticales.