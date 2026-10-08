Un chiffre qui monte encore plus haut quand il est question d'une voiture d'occasion, puisque cette fois 60% des Français pourraient se diriger vers une marque étrangère moins chère. On peut noter tout de même que les Français se trouvent dans la moyenne exacte des Européens sur ce sujet, que ce soit pour le neuf ou pour l'occasion.

Il faut aussi remarquer, tout de même, que 48% des Français préfèrent dans l'idéal acquérir une marque hexagonale de voiture électrique, et qu'ils sont même 77% à accepter un éventuel surcoût pour soutenir ce choix. Simplement, il ne faut pas que la différence de prix soit trop grande, sinon, il y a un vrai risque de basculement. Au plus grand bénéfice des véhicules chinois ?