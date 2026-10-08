On s'attend à un déferlement des marques chinoises de voiture électrique chez nous dans les prochaines années. Et ce ne sont les consommateurs français qui devraient afficher la plus grosse résistance.
On s'attend dans les prochaines années à voir une déferlante de véhicules électriques chinois tomber sur le Vieux Continent. Il faut dire que, même si beaucoup de consommateurs peuvent se sentir a priori rétifs à s'offrir une de ces marques, les géants de l'empire du Milieu peuvent pratiquer des prix imbattables. Et ça devrait séduire les Français !
Les Français prêts à acheter une marque étrangère si elle est moins chère
L'Observatoire Cetelem de l'automobile 2027, une étude menée en juin sur près de 15 000 personnes dans 13 pays différents (dont 3 151 en France), a des choses à nous apprendre. Et ce, notamment du côté du comportement de consommation des Français.
On apprend en effet que 50% d'entre eux privilégieraient une marque étrangère à une marque française de voiture électrique neuve - pour le même type de modèle - si elle était moins chère. En comparaison, ils sont 36% à adopter le même schéma de pensée du côté des États-Unis, 45% en Allemagne, 42% en Chine (et 17% au Japon !).
Si la différence de prix n'est pas trop élevée, les Français pourraient faire un effort
Un chiffre qui monte encore plus haut quand il est question d'une voiture d'occasion, puisque cette fois 60% des Français pourraient se diriger vers une marque étrangère moins chère. On peut noter tout de même que les Français se trouvent dans la moyenne exacte des Européens sur ce sujet, que ce soit pour le neuf ou pour l'occasion.
Il faut aussi remarquer, tout de même, que 48% des Français préfèrent dans l'idéal acquérir une marque hexagonale de voiture électrique, et qu'ils sont même 77% à accepter un éventuel surcoût pour soutenir ce choix. Simplement, il ne faut pas que la différence de prix soit trop grande, sinon, il y a un vrai risque de basculement. Au plus grand bénéfice des véhicules chinois ?