Sungrow répartit son cloud sur quatre grandes régions de la planète : Europe, Chine, Australie et reste du monde. Comme le défaut concernait la logique même de la plateforme, les quatre environnements étaient vulnérables.

Avec un compte administrateur, Jakkaru affirme qu’il devenait possible de lister les installations d’une région, de modifier leur configuration, de démarrer ou d’arrêter onduleurs et batteries, voire de pousser un nouveau firmware sur les appareils connectés.

« J’aurais pu éteindre les onduleurs ou installer un logiciel malveillant », a expliqué Starkloff à Die Zeit. Selon lui, quelques clics lui auraient suffi à semer la panique dans le monde chez les propriétaires d’installations photovoltaïques.

Sungrow conteste toutefois la portée de cet accès. Interrogé par des confrères allemands, le fabricant reconnaît le contournement de l’authentification, mais assure qu’un mot de passe supplémentaire protégeait les réglages sensibles des onduleurs.

D’après ComputerBase , qui relaie l’enquête du journal allemand, 470 000 installations Sungrow seraient connectées au cloud en Europe, dont environ 250 000 en Allemagne. Ces installations d’outre-Rhin représenteraient à elles seules 7,8 gigawatts (GW) de puissance de crête, tandis qu’une capture du tableau de bord européen du fabricant chinois affichait près de 18 GW de production en temps réel à la fin août.

Chercheur en cybersécurité spécialisé dans les infrastructures énergétiques et membre du DIVD (Dutch Institute for Vulnerability Disclosure), Harm van den Brink souligne que la réserve primaire de fréquence de l’Europe continentale est dimensionnée à partir d’un incident de référence de 3 GW. Une coupure coordonnée à une échelle bien supérieure pourrait donc créer de sérieuses difficultés pour le réseau.

Cela ne signifie évidemment pas qu’un blackout aurait été automatique. La réaction des opérateurs, la disponibilité réelle des installations et de nombreux mécanismes de protection entreraient également en jeu.

Un correctif rapide, mais une question réglementaire beaucoup plus lente

Heureusement pour tout le monde, Sungrow a réagi vite. Le fabricant aurait corrigé la faille en moins de 24 heures et lancé une analyse de ses causes. Marlon Starkloff salue d’ailleurs la qualité des échanges avec son équipe de sécurité.

Plusieurs questions restent néanmoins sans réponse publique. Interrogé par Die Zeit, Sungrow n’a pas détaillé l’étendue exacte des comptes exposés ni indiqué si les autorités et l’ensemble des clients concernés avaient été informés. Le BSI, l’agence allemande chargée de la cybersécurité, considère pour sa part l’incident comme critique.

L’affaire remet surtout en lumière un angle mort réglementaire. Pris individuellement, un onduleur domestique n’est pas forcément considéré comme une infrastructure critique. Reliés par centaines de milliers à une même plateforme cloud, ces équipements peuvent pourtant former un ensemble d’une tout autre importance.