Vierzon sera dorénavant connu pour autre chose que la chanson Vesoul de Jacques Brel. Voltix, la filiale de Vinci Concessions, a en effet inauguré il y a quelques jours la station de recharge la plus puissante de France dédiée aux poids lourds.

Cette station, proche des autoroutes A20, A85 et A71, dispose pour le moment de 4 bornes d'une puissance de 1,5 mégawatt chaque - et toute équipées d'un double connecteur CCS et MCS. Résultat, il est possible de recharger un camion électrique en un temps compris entre 30 et 45 minutes.