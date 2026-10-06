Les camions électriques deviennent petit à petit une réalité en France. Avec, comme illustration, cette immense site de recharge inauguré à Vierzon.
Après les voitures électriques, la prochaine frontière semble être les camions électriques. Et pour le moment, si le marché semble bénéficier d'une explosion des ventes, il faut tout de même noter que pour l'immense majorité, c'est encore en Chine que ça se passe. Mais la France commence un peu à prendre le pli, avec il y a quelques jours l'inauguration de la plus grande station de recharge électrique dédiée.
Voltix a inauguré une nouvelle station pour camion électrique proposant une recharge de moins de 45 minutes
Vierzon sera dorénavant connu pour autre chose que la chanson Vesoul de Jacques Brel. Voltix, la filiale de Vinci Concessions, a en effet inauguré il y a quelques jours la station de recharge la plus puissante de France dédiée aux poids lourds.
Cette station, proche des autoroutes A20, A85 et A71, dispose pour le moment de 4 bornes d'une puissance de 1,5 mégawatt chaque - et toute équipées d'un double connecteur CCS et MCS. Résultat, il est possible de recharger un camion électrique en un temps compris entre 30 et 45 minutes.
12 200 points de recharge construits en France d'ici 2035 ?
Et si elle est déjà la plus importante de France, elle va encore grandir, puisqu'à terme, la station devrait offrir un total de 8 bornes de recharge. Par ailleurs, Vinci Concessions, Épopée Gestion et Ademe investissement sont partis sur un programme qui devrait donner naissance à une vingtaine de stations similaires en France d'ici 2028.
Un objectif ambitieux, mais qui répond aux besoins qui ont été analysés par une étude en date de mars 2024 et qui était portée notamment par Vinci Autoroutes, Enedis et TotalEnergies. D'après celle-ci, il faudrait d'ici un peu moins de dix ans, à l'horizon 2035, que la France compte 12 200 points de recharge électrique de ce type. Assez pour pousser à l'électrification du transport routier, qui représente presque 90% du transport intérieur de marchandises en France ?