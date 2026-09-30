L'électrification des moyens de transports passera aussi par les poids lourds. Les camions électriques commencent en effet à avoir un peu la cote !
Parler du succès des voitures électriques aujourd'hui n'a plus rien de particulièrement étonnant, tant on commence à avoir l'habitude maintenant d'entendre parler des ventes en très fortes hausses - comme celles enregistrées dernièrement sur le Vieux Continent. Mais le phénomène va bien plus loin que ces simples véhicules, comme on peut l'observer du côté d'un marché qui est pourtant encore à peine bourgeonnant !
Les ventes des camions poids lourds électriques augmentent de 75% sur un an à travers la planète
Les camions pourront-ils un jour suivre la même tendance que les voitures ? Difficile encore à dire, tant on sait qu'il y a certains écueils à la massification des poids lourds électriques (notamment au niveau du défi de la recharge et de l'impact sur le réseau électrique).
Et pourtant, durant le premier semestre 2026, les ventes mondiales de camions électriques ont explosé, avec une croissance de 75% par rapport à la même période l'an dernier. D'après le dernier Commercial ZEV Factbook de BloombergNEF, ce sont ainsi 158 000 camions de ce genre qui ont été écoulés.
Ici encore, la Chine est devant le reste du monde
Un mouvement qui en a encore sous la pédale, puisque selon BloombergNEF, 9% des ventes de camions neufs en 2026 devraient concerner des camions électriques. Et évidemment, quand on parle électrique, on sait que la Chine est presque sûrement la locomotive. Ce qui est le cas ici, avec 145 000 ventes (sur les 158 000) effectuées en Chine.
Derrière, on retrouve l'Europe, avec près de 11 200 camions vendus (soit une croissance 50% sur un an). La Suisse (23% de part de marché), la Norvège (18,6%), la Suède et les Pays-Bas (18% chacun) sont ainsi les bons élèves dans ce premier semestre, alors que la France est loin derrière, à même pas 10% de part de marché. En volume, ce sont l'Allemagne (3 500 unités), le Royaume-Uni (près de 2 000 unités) et les Pays-Bas (1 600 unités) qui représente les plus gros acquéreurs.