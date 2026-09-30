Les camions pourront-ils un jour suivre la même tendance que les voitures ? Difficile encore à dire, tant on sait qu'il y a certains écueils à la massification des poids lourds électriques (notamment au niveau du défi de la recharge et de l'impact sur le réseau électrique).

Et pourtant, durant le premier semestre 2026, les ventes mondiales de camions électriques ont explosé, avec une croissance de 75% par rapport à la même période l'an dernier. D'après le dernier Commercial ZEV Factbook de BloombergNEF, ce sont ainsi 158 000 camions de ce genre qui ont été écoulés.