Le coût total de possession (TCO) est la somme des dépenses d'un transporteur sur la durée d'usage d'un camion, de l'achat à la revente, en passant par l'énergie et l'entretien. Selon T&E l'économie réalisable en choisissant un modèle chinois plutôt qu'un équivalent européen s'élève à 12 %. Un transporteur pourrait ainsi économiser jusqu'à 43 000 euros sur cinq ans. Dans la modélisation de T&E, le coût total de possession d'un camion de nouvel entrant serait de 0,55 euro par kilomètre pour un transporteur allemand type, contre 0,63 euro avec un modèle européen, valeur de revente incluse. Dans le transport routier, où les marges sont de 1,5 à 2 %, les achats de camions sont surtout guidés par le coût, si bien qu'un écart supérieur à 10 % peut faire pencher le choix d'un transporteur. T&E estime aussi que les nouveaux venus font jeu égal avec les constructeurs historiques sur l'autonomie, le temps de recharge, la charge utile maximale et l'efficacité énergétique.

« Quelle sera, dans cinq ou six ans, la valeur d'un camion électrique chinois acheté aujourd'hui ? », demande toutefois Auto Infos dans son analyse de l'étude, alors que T&E a intégré une valeur de revente à son calcul. Le site note aussi que les constructeurs historiques disposent depuis des décennies de réseaux européens d'entretien et de pièces détachées.