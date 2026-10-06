Ces recoupements ont mené les gendarmes jusqu'à un jeune homme, qui a été interpellé. En raison de son jeune âge, il sera jugé par le tribunal pour enfants, la juridiction chargée des faits commis par des mineurs. La gendarmerie en profite pour rappeler que masquer une trace ne suffit pas à l'effacer. Selon elle, ses experts disposent d'outils de criminalistique numérique (le fameux « forensic », l'équivalent informatique de la police scientifique) capables de remonter les réseaux chiffrés les plus complexes. C'est aussi, insiste-t-elle, le travail conjoint de ses différentes unités qui permet de transformer ces traces numériques en éléments matériels, c'est-à-dire en preuves concrètes que la justice peut utiliser.