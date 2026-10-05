Depuis cette saison, la puissance des monoplaces est partagée presque à parts égales entre le moteur thermique et la partie électrique, et les écuries jouent une bonne partie de leur course sur la gestion de cette énergie. Au freinage, l’électricité est récupérée par un moteur-générateur, le MGU-K, puis restituée à l’accélération. Jusqu’en 2025, la pression du turbo était maintenue à bas régime par un second générateur, le MGU-H, supprimé par le nouveau règlement.

Sous la pluie, les équipes doivent passer sur un mode moteur obligatoire limité à 250 kW, contre 350 kW sur le sec. Pour des raisons de sécurité, la puissance électrique est aussi plafonnée dans certains secteurs, dont le virage 9 de Sepang. Dans cette zone, le MGU-K peut être coupé d’un coup, sans réduction progressive.

Derrière la voiture de sécurité, certaines monoplaces roulaient presque à l’arrêt, avec un effet d’accordéon dans le peloton. Leur pression de suralimentation a diminué sans la moindre assistance électrique dans ce virage, et à cause d'un bug, ces voitures sont alors passées en mode de bridage continu. La FIA impose depuis cette année ce blocage d’urgence de 60 secondes pour empêcher les écuries de couper volontairement le MGU-K. Pendant ce délai, le moteur thermique peut aussi être privé d’alimentation. En avril, la fédération avait d’ailleurs interdit à Mercedes et Red Bull de couper le MGU-K en fin de tour de qualification. Leur astuce avait été repérée après des arrêts moteur en essais libres à Suzuka.

« Ce bug a empêché la réalimentation électrique et le redémarrage des voitures », a expliqué Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA. Avant ce Grand Prix, les F1 de 2026 n’avaient roulé sur le mouillé que lors d’essais de pneus Pirelli, à Suzuka pour Red Bull et Racing Bulls, puis en avril pour Ferrari, sur une piste de Fiorano arrosée artificiellement. Lors de ces séances, les voitures n'avaient jamais roulé aussi lentement. « Je pense qu’avec davantage de tests, nous aurions probablement pu le détecter à temps », a admis le dirigeant.