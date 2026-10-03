Vous avez un véhicule électrique ? Vous devez alors sûrement avoir le sourire en ce moment, vu à quel point les fournisseurs cherchent à vous proposer les prix les plus bas possibles - soit l'inverse total de ce qui se passe dans les stations essences.

Lidl a ainsi cassé les prix à la mi-septembre, pour passer même au-dessous de Leclerc, en affichant un prix de la recharge électrique de 18 kWh (au niveau des bornes de recharge AC jusqu'à 22 kWh). Mais cette prééminence n'a pas duré longtemps, vu que Leclerc vient de cette fois pousser jusqu'à dorénavant 17 centimes le kWh.