Le prix de la recharge électrique en France est l'objet aujourd'hui d'une concurrence féroce des grandes enseignes. On le voit aujourd'hui avec Leclerc.
Si le prix à la pompe fait aujourd'hui très mal aux automobilistes qui doivent encore utiliser de l'essence ou du diesel, les conducteurs de véhicule électrique sont eux à meilleure enseigne. Car cela coûte moins cher de réalimenter les véhicules fonctionnant avec une batterie, surtout dans un environnement où les fournisseurs d'électricité se font la guerre.
Leclerc descend à 0,17 € le kWh
Vous avez un véhicule électrique ? Vous devez alors sûrement avoir le sourire en ce moment, vu à quel point les fournisseurs cherchent à vous proposer les prix les plus bas possibles - soit l'inverse total de ce qui se passe dans les stations essences.
Lidl a ainsi cassé les prix à la mi-septembre, pour passer même au-dessous de Leclerc, en affichant un prix de la recharge électrique de 18 kWh (au niveau des bornes de recharge AC jusqu'à 22 kWh). Mais cette prééminence n'a pas duré longtemps, vu que Leclerc vient de cette fois pousser jusqu'à dorénavant 17 centimes le kWh.
Lidl va-t-il répondre à nouveau ?
Ici encore, c'est un prix extrêmement bas réservé aux bornes de 22 kWh. Il faut par ailleurs avoir téléchargé l'application « Charge E-lec », utile pour localiser les bornes et les stations où il sera possible de pouvoir accéder aux 17 centimes par kWh. Cette offre, pour être encore plus alléchante, et accompagnée d'un crédit de la moitié du coût de la première recharge sur le compte de la carte fidélité Leclerc (pour ceux qui l'ont).
On attend maintenant de voir s'il s'agit d'un grand coup définitif réussi par Leclerc pour obtenir le titre de borne de recharge la moins chère de France. Ou alors Lidl va-t-il penser que ce titre vaut bien l'action de passer à un prix encore plus bas ?