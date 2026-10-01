Le patron de Ford Jim Farley ne prend clairement à la rigolade les constructeurs électriques chinois. Discutant de leur arrivée en Europe, il a ainsi expliqué qu'il était déjà « trop tard » pour l'Europe.

À l'appui de ses propos, les chiffres de vente des grandes marques de l'empire du Milieu chez nous. Ces constructeurs ne vendaient ainsi quasiment rien en Europe en 2020, pour une part de marché dorénavant estimée en août 2026 à près de 12%. Ces mêmes constructeurs ont par ailleurs vu leur part de marché mondiale croître de 70% entre 2020 et 2025.