IKEA et Xbox lancent YXSTABY, neuf pièces dont un fauteuil gaming à poches, affiché 99,95 € en France. La collection arrive alors que Xbox fête ses 25 ans en pleine baisse de ses ventes de consoles.
Un fauteuil pour glisser sa manette, un tabouret en forme de stick, un plateau en croix directionnelle : Xbox sort le grand jeu côté décoration. Présentée auparavant par IKEA et Xbox, YXSTABY entre en phase de commercialisation au moment où la marque célèbre un quart de siècle d’existence. Le calendrier ne manque pas de piquant, car la division traverse une période nettement moins festive. Prix français, détails du siège et contexte : voici ce qu’il faut savoir avant de pousser la porte du magasin.
Un fauteuil gaming à 99,95 €, pièce maîtresse de la gamme
IKEA France référence le fauteuil gaming YXSTABY, au coloris Vissle beige, à 99,95 €. La fiche annonce une charge maximale de 110 kg, 72 cm de large pour 83 cm de profondeur et 114 cm de haut, une assise à 43 cm du sol et une profondeur de 156 cm une fois déplié. La housse est amovible et lavable en machine à 40 °C, dans un tissu polyester composé d’au moins 90 % de matière recyclée.
Voici le reste de la gamme, classé par genre, avec les prix affichés par IKEA France.
Sièges et meubles :
- Fauteuil gaming : 99,95 €
- Tabouret forme joystick, vert ou noir : 39,99 €
- Support TV de jeu à roulettes, blanc ou noir : 99,95 €
- Table d’appoint de jeu à roulettes, plaqué chêne/gris : 129 €
Supports et rangements :
- Support d’écran de jeu, blanc : 29,99 €
- Support ordinateur de jeu avec rangement, blanc : 24,99 €
- Rangement expo pour manette, noir ou blanc : 19,99 €
Décoration :
- Coussin forme croix directionnelle, vert : 14,99 €
- Plateau forme croix directionnelle, 33 cm : 14,99 €
Le géant suédois indique un lancement en magasin et, en ligne, à partir de ce 1er octobre 2026. Il faudra peut-être quelques jours le temps que votre boutique la plus proche soit approvisionnée.
Une opération anniversaire, malgré une mauvaise passe pour les consoles
Le décor est plus joyeux que le contexte. Xbox traverse une période difficile : ses revenus ont reculé sur l’exercice 2026, selon Microsoft en partie à cause de ventes de consoles en baisse. La direction a répondu par des économies et des hausses de prix, au point d’alimenter des rumeurs de cession. Asha Sharma, la nouvelle patronne de la division Xbox, les a démenties formellement dans un entretien au New York Times, en affirmant que Xbox n’est pas à vendre.
Cela n’empêche pas la marque de souffler ses bougies. YXSTABY est l’une des opérations imaginées par Microsoft pour célébrer les 25 ans de Xbox. La collection relève donc d’une opération d’image et de fête, destinée à installer la marque dans le quotidien des joueurs, et de faire oublier quelques instants les nuages qui s’amoncellent dans le ciel du constructeur.
Le contraste reste malgré tout piquant, car il est plus simple de s’offrir un fauteuil à 99,95 € qu’une console dont le prix vient de grimper. Xbox fête ses 25 ans en meublant le salon, en attendant que ses consoles retrouvent leur place sous la télévision.