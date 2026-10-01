IKEA France référence le fauteuil gaming YXSTABY, au coloris Vissle beige, à 99,95 €. La fiche annonce une charge maximale de 110 kg, 72 cm de large pour 83 cm de profondeur et 114 cm de haut, une assise à 43 cm du sol et une profondeur de 156 cm une fois déplié. La housse est amovible et lavable en machine à 40 °C, dans un tissu polyester composé d’au moins 90 % de matière recyclée.

Windows Central, qui a testé le siège à la Gamescom, le décrit comme une version améliorée d’un fauteuil IKEA, avec des rangements intégrés pour une manette ou une console portable. La journaliste le juge très confortable malgré son allure sobre.

Voici le reste de la gamme, classé par genre, avec les prix affichés par IKEA France.