Et pour ceux qui préfèrent la nostalgie sans forcément acheter une console à 900 euros, Mattel a de son côté dévoilé un impressionnant set Brick Shop permettant de reconstruire la première Xbox à l’échelle 1:1.

Avec 3 509 pièces, une manette Duke à construire, trois dioramas consacrés à Halo, Morrowind et Psychonauts et un prix de 329,99€, l’objet est clairement destiné aux collectionneurs.