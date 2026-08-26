Après les consoles, les manettes et les jeux, Xbox s’attaque à un autre territoire : le salon. Avec IKEA, Microsoft dévoile YXSTABY, une collection pensée pour intégrer le gaming dans la maison sans transformer celle-ci en salle d’arcade.
Il fallait bien que cela arrive un jour. Microsoft et le géant suédois de l’ameublement IKEA officialisent aujourd’hui YXSTABY, une collection née d’une collaboration entre les designers des deux entreprises. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne s’agit pas simplement de coller un logo Xbox sur l’indémodable étagère Billy.
Xbox et IKEA veulent réconcilier gaming et salon
La collection YXSTABY (c’est son nom) rassemble neuf produits conçus pour permettre aux joueurs d’afficher leur passion, sans nécessairement sacrifier l’esthétique de leur intérieur. Xbox allumée ou non, le mobilier doit continuer à avoir une véritable utilité dans la maison.
Pour cela, on retrouve notamment un fauteuil gaming à 99,95€, doté d’une poche sous l’assise pour garder sa manette à portée de main, mais aussi un meuble TV sur roulettes (au même prix), capable d’accueillir console et accessoires tout en facilitant la gestion des câbles.
Et puis il y a les objets qui assument beaucoup plus franchement leur ADN Xbox. Le joystick de la manette devient ainsi… un tabouret à 39,99€, tandis que le D-pad se transforme en plateau décoratif ou en coussin en forme de X. Oui, même le canapé familial n’est plus à l’abri d’un petit coup de nostalgie vidéoludique.
S’asseoir sur un stick Xbox ? Oui c’est possible !
Cette collaboration arrive surtout à un moment particulièrement symbolique pour Microsoft, puisque la fin de l’année 2026 marquera les 25 ans de Xbox. Et la marque n’a clairement pas prévu de laisser passer l’occasion sans multiplier les produits collectors.
Microsoft a notamment annoncé une Xbox Series X25, édition limitée inspirée de la toute première Xbox. Sa coque translucide « OG Green » reprend le vert emblématique de la console du début des années 2000, avec notamment un logo Xbox qui s’illumine en vert. La machine embarquera 1 To de stockage et sera proposée en novembre.
Son tarif, lui, fait nettement moins sourire, puisqu’il s’élèvera à 899,99€, selon les informations rapportées par Dealabs. Un prix encore non officialisé par Microsoft, mais qui placerait cette Xbox anniversaire au niveau de la PS5 Pro. La sortie serait prévue le 27 novembre, en plein Black Friday.
La manette Xbox X25 sera également proposée séparément à 79,99€, avec son design translucide vert.
Et pour ceux qui préfèrent la nostalgie sans forcément acheter une console à 900 euros, Mattel a de son côté dévoilé un impressionnant set Brick Shop permettant de reconstruire la première Xbox à l’échelle 1:1.
Avec 3 509 pièces, une manette Duke à construire, trois dioramas consacrés à Halo, Morrowind et Psychonauts et un prix de 329,99€, l’objet est clairement destiné aux collectionneurs.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme
- Niveau de finition exemplaire
- Grip généralisé sur les poignées
- Gâchettes et palettes plus abouties
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