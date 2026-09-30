Back Market nous rappelle à juste titre ce chiffre donné par l'ADEME, l'agence de la transition,en 2022. 266,7 kg de matières premières extraites sont nécessaires pour un smartphone de 200 grammes sur la balance, soit plus de 1 300 fois son poids. Multiplié par les 1,2 milliard d'appareils vendus chaque année, cela dépasse les 319 millions de tonnes, l'équivalent de plus de 900 Empire State Buildings, iconique bâtiment new-yorkais. Un poids dont on a rarement conscience. D'après un sondage Opinium réalisé pour Back Market auprès de 6 000 personnes dans six pays, dont la France, plus d'un sondé sur deux ne sait citer aucune matière première présente dans son téléphone. Seul un sur quatre se dit certain de savoir ce qui compose son appareil, et sept sur dix n'ont jamais cherché à connaître l'origine de ces matières premières. On ne peut pas forcément leur en vouloir ou s'en vouloir, mais il est effectivement peut être temps de faire de la pédogie là-dessus.