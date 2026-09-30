Le bruit ne se manifeste pas de la même manière chez tous les utilisateurs. Certains l'entendent régulièrement, tandis que d'autres ne le constatent que dans des situations précises, par exemple en faisant défiler une page web, à la réception d'une notification, lorsque le clavier apparaît à l'écran ou pendant un appel passé sur le réseau cellulaire. Sur certains appareils, deux manipulations permettraient également de reproduire le phénomène : activer puis désactiver le mode Avion, ou modifier rapidement la luminosité de l'écran.

Le son semble principalement provenir du haut-parleur d'écoute, celui utilisé pour les appels. Plusieurs propriétaires expliquent par ailleurs avoir retourné leur iPhone avant de recevoir un appareil de remplacement présentant le même problème. Ces témoignages suggèrent que le phénomène ne serait donc pas limité à quelques unités isolées, même si sa portée réelle du problème reste pour l'instant inconnue.