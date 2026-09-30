À peine commercialisé, l’iPhone 18 Pro voit déjà les signalements se multiplier. Après Face ID et l’écran, c’est désormais le haut-parleur qui fait parler de lui, avec des propriétaires confrontés à des crépitements et autres bruits parasites.
Depuis quelques jours, les témoignages se multiplient sur les forums de MacRumors et Reddit. Des propriétaires d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max disent entendre un bruit inhabituel dans le haut-parleur de leur appareil : crépitement, claquement sourd ou petit « tick » intermittent, les descriptions diffèrent, mais le problème reste le même. Apple n’a pour l’heure pas réagi publiquement à ces remontées.
iPhone 18 Pro : le haut-parleur crépite dans plusieurs situations
Le bruit ne se manifeste pas de la même manière chez tous les utilisateurs. Certains l'entendent régulièrement, tandis que d'autres ne le constatent que dans des situations précises, par exemple en faisant défiler une page web, à la réception d'une notification, lorsque le clavier apparaît à l'écran ou pendant un appel passé sur le réseau cellulaire. Sur certains appareils, deux manipulations permettraient également de reproduire le phénomène : activer puis désactiver le mode Avion, ou modifier rapidement la luminosité de l'écran.
Le son semble principalement provenir du haut-parleur d'écoute, celui utilisé pour les appels. Plusieurs propriétaires expliquent par ailleurs avoir retourné leur iPhone avant de recevoir un appareil de remplacement présentant le même problème. Ces témoignages suggèrent que le phénomène ne serait donc pas limité à quelques unités isolées, même si sa portée réelle du problème reste pour l'instant inconnue.
La mise à jour iOS 27.0.1 ne règle pas le problème
Apple a récemment déployé iOS 27.0.1, une mise à jour destinée à corriger un autre bug touchant les iPhone 18 Pro. Celui-ci pouvait provoquer le redémarrage de l’appareil après un échec d’authentification avec Face ID. Les notes de version ne font en revanche état d’aucun correctif concernant le son, et les premiers retours après l’installation indiquent que les crépitements sont toujours présents.
Ce nouveau problème s’ajoute aux autres signalements apparus depuis la sortie des iPhone 18 Pro. Dans les premiers jours de commercialisation, des utilisateurs avaient notamment rapporté des anomalies liées à l’écran. Pour le haut-parleur, la cause reste encore inconnue. S’il s’agit d’un bug logiciel, Apple pourrait le corriger avec une prochaine mise à jour. En revanche, si le problème est matériel, sa résolution pourrait devenir beaucoup plus contraignante pour les utilisateurs.