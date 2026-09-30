Plusieurs propriétaires ont signalé de l’eau à proximité de la batterie, des messages de surchauffe ou des appareils devenus inutilisables peu après leur achat. Ces témoignages ne permettent pas de mesurer l’ampleur exacte du problème et Dyson indique qu’aucun rappel général n’est organisé à ce stade, même si certains confrères ont été surpris de voir le géant anglais récupérer leurs exemplaires de test.

Dans ce genre de situation, en cas de fuite ou d’alerte de température, le plus prudent reste évidemment de cesser d’utiliser la CameraJet et de ne pas la remettre en charge avant d’avoir contacté le vendeur ou le SAV Dyson. Mieux vaut également conserver sa preuve d’achat et le numéro de série de l’appareil.

Des consignes de reprise et de remboursement ont circulé chez certains distributeurs, mais leurs modalités peuvent varier. Pour un appareil acheté directement auprès de Dyson, la marque demande de contacter son service consommateurs.

Pour Dyson, l’affaire tombe particulièrement mal. La CameraJet devait marquer son arrivée spectaculaire dans l’hygiène dentaire après six années de développement et 38 brevets déposés. Si aucun blessé ne semble avoir été signalé à ce stade, voir un produit à 479 euros disparaître des rayons dix jours après son lancement ressemble tout de même à un sérieux crash industriel.