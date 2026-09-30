Retirée de la vente en France dix jours seulement après son lancement, une partie des CameraJet souffre d’un défaut de fabrication pouvant laisser passer de l’eau dans l’appareil. Dyson dit avoir identifié le problème, mais doit désormais rassurer les premiers acheteurs.
Dix jours auront suffi pour transformer un lancement surmédiatisé en sérieux couac industriel. Présentée le 1er septembre à 479 euros, la brosse à dents connectée Dyson CameraJet a vu sa commercialisation suspendue en France dès le 11 septembre. Après avoir évoqué des tensions sur les stocks, la marque avait fini par reconnaître l’existence d’un composant défectueux. Elle précise désormais l’origine du problème.
Une fuite provoquée par un défaut de fabrication
Dans une déclaration transmise à Allure, Dyson met en cause un lot de production de tubes utilisés par le jet interdentaire. Un problème survenu lors de leur fabrication aurait créé un risque d’infiltration d’eau susceptible d’altérer le fonctionnement de certains appareils.
La marque affirme avoir isolé les produits concernés, repris la production à plein régime et commencé à expédier des appareils à ses distributeurs. Elle ne donne toutefois aucune date précise pour leur retour en rayon en France.
Sauf qu'on ne comprend pas comment un problème aussi gênant a pu passer entre les mailles du contrôle qualité. Kyle Wiens, patron d’iFixit, avançait auparavant auprès de Wired plusieurs scénarios possibles, notamment des pièces mal ajustées ou une colle ayant mal polymérisé.
Dans ce dernier cas, un produit peut parfaitement fonctionner au moment des tests, puis se dégrader sous l’effet de la chaleur ou de l’humidité pendant le transport. Dyson n’a toutefois pas confirmé l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Des premiers acheteurs à rassurer
Plusieurs propriétaires ont signalé de l’eau à proximité de la batterie, des messages de surchauffe ou des appareils devenus inutilisables peu après leur achat. Ces témoignages ne permettent pas de mesurer l’ampleur exacte du problème et Dyson indique qu’aucun rappel général n’est organisé à ce stade, même si certains confrères ont été surpris de voir le géant anglais récupérer leurs exemplaires de test.
Dans ce genre de situation, en cas de fuite ou d’alerte de température, le plus prudent reste évidemment de cesser d’utiliser la CameraJet et de ne pas la remettre en charge avant d’avoir contacté le vendeur ou le SAV Dyson. Mieux vaut également conserver sa preuve d’achat et le numéro de série de l’appareil.
Des consignes de reprise et de remboursement ont circulé chez certains distributeurs, mais leurs modalités peuvent varier. Pour un appareil acheté directement auprès de Dyson, la marque demande de contacter son service consommateurs.
Pour Dyson, l’affaire tombe particulièrement mal. La CameraJet devait marquer son arrivée spectaculaire dans l’hygiène dentaire après six années de développement et 38 brevets déposés. Si aucun blessé ne semble avoir été signalé à ce stade, voir un produit à 479 euros disparaître des rayons dix jours après son lancement ressemble tout de même à un sérieux crash industriel.