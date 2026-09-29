Le codec LDAC est pris en charge sur les appareils compatibles et une connexion USB permet d’écouter sa musique sans perte. Technics ajoute une optimisation pour le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête, sur les appareils compatibles.

La marque annonce jusqu’à 45 heures d’autonomie, sans préciser dans cette estimation si la réduction de bruit reste activée. Le casque est pliable, livré avec son étui et associe des boutons physiques à une interface de commande tactile.

Proposé en noir ou en gris-beige platine, le casque EAH-A1000 s'affiche à 449 eurosÀ ce prix, il se place face aux Sony WH-1000XM6 et Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération, mais aussi aux Sennheiser Momentum 5 Wireless et Apple AirPods Max 2. Le Sony prend déjà en charge le LDAC, les modèles Bose et Apple proposent l’audio sans perte par USB tandis que le Sennheiser mise sur l’aptX Lossless et une autonomie annoncée de 57 heures avec réduction de bruit.

Sur le papier, Technics dispose donc de solides arguments face aux références du marché. Il lui reste désormais à résoudre un problème un peu moins acoustique : rappeler aux plus jeunes que la marque ne fabrique pas seulement les platines de leurs parents.