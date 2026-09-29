À 449 euros, le nouvel EAH-A1000 vient jouer dans la cour des casques Bluetooth les plus ambitieux. Sa particularité se cache dans ses haut-parleurs, où un fluide magnétique doit mieux contrôler les vibrations et limiter la distorsion.
Mettre du liquide dans un casque audio pour améliorer le son n’est pas l’idée la plus intuitive qui soit. C’est pourtant l’un des principaux arguments commerciaux du Technics EAH-A1000, nouveau modèle circum-aural à réduction de bruit qui reprend une technologie déjà employée sur les écouteurs sans fil EAH-AZ100. Cette fois, le fabricant l’adapte à des transducteurs de 40 mm et vient directement chercher Sony et Bose sur le très disputé marché des casques audio haut de gamme.
Un peu de fluide pour mieux contrôler les haut-parleurs
La particularité de l’A1000 se trouve entre la bobine mobile et l’aimant de chaque transducteur. Technics y injecte un fluide magnétique chargé de mieux guider les mouvements de l’ensemble et, surtout, de réduire les vibrations indésirables.
La marque associe cette technologie à une membrane en fibre de carbone et à une suspension SST également utilisée sur ses enceintes hi-fi haut de gamme. L’objectif du japonais est de limiter la distorsion et de préserver les détails de la musique, le tout sans accentuer excessivement certaines fréquences.
Le transducteur associe une membrane en fibre de carbone, une suspension SST et du fluide magnétique. ©Technics
La réduction adaptative du bruit repose de son côté sur huit microphones, avec trois micros externes et un interne par oreillette. Le système adapte son fonctionnement au bruit ambiant, mais aussi à la manière dont le casque repose sur la tête. Technics a également retravaillé l’arceau et les coussinets à mémoire de forme pour mieux répartir la pression lors des longues écoutes.
Trois appareils connectés à la fois et de l’audio sans perte en USB
L’A1000 soigne aussi les usages quotidiens. Son Bluetooth multipoint peut maintenir jusqu’à trois appareils connectés simultanément, ce qui s'avère pratique pour passer de son ordi professionnel à son smartphone personnel sans avoir à recommencer l’appairage à chaque fois.
Le codec LDAC est pris en charge sur les appareils compatibles et une connexion USB permet d’écouter sa musique sans perte. Technics ajoute une optimisation pour le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête, sur les appareils compatibles.
La marque annonce jusqu’à 45 heures d’autonomie, sans préciser dans cette estimation si la réduction de bruit reste activée. Le casque est pliable, livré avec son étui et associe des boutons physiques à une interface de commande tactile.
Proposé en noir ou en gris-beige platine, le casque EAH-A1000 s'affiche à 449 eurosÀ ce prix, il se place face aux Sony WH-1000XM6 et Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération, mais aussi aux Sennheiser Momentum 5 Wireless et Apple AirPods Max 2. Le Sony prend déjà en charge le LDAC, les modèles Bose et Apple proposent l’audio sans perte par USB tandis que le Sennheiser mise sur l’aptX Lossless et une autonomie annoncée de 57 heures avec réduction de bruit.
Sur le papier, Technics dispose donc de solides arguments face aux références du marché. Il lui reste désormais à résoudre un problème un peu moins acoustique : rappeler aux plus jeunes que la marque ne fabrique pas seulement les platines de leurs parents.