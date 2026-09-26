Tous les grands acteurs de l'énergie cherchent à aider les Français durant cette crise énergétique. Et cette semaine, c'est au tour d'Engie d'annoncer une aide financière !
Avec la guerre lancée par les États-Unis contre l'Iran, c'est une séquence de blocage des principales artères de passage des pétroliers qui a débuté, d'abord du côté du détroit d'Ormuz, puis du côté de Bab-el-Mandeb. Les prix depuis ne cessent de grimper, et en France, les autorités et les géants du secteur cherchent à contenir le problème en aidant financièrement. Total bloque ainsi les prix à la pompe, le gouvernement accroît ses dispositifs de soutien, et Engie vient à son tour annoncer son soutien.
Engie va débloquer une aide de 75 € pour tous ceux qui ont bénéficie du chèque énergie
Vous avez eu droit au chèque énergie ? Eh bien, si le gouvernement a décidé de ne pas en augmenter le montant, celui-ci vous permettra tout de même de gagner un petit plus. En effet, Engie vient d'annoncer qu'il versera 75 euros à chacun de ses clients qui y a eu droit.
Au total, ce sont ainsi près de 720 000 clients qui vont recevoir ce coup de pouce, permettant de « lutter contre la précarité énergétique ». Dans l'ensemble, c'est environ 54 millions d'euros qu'Engie va dépenser sur cette mesure.
Une aide qui tombera automatiquement sur le compte des bénéficiaires
« Dans un contexte de volatilité des marchés de l'énergie et de pression accrue sur le pouvoir d’achat des Français, le groupe poursuit son engagement en faveur des ménages les plus fragiles » précise Engie dans le communiqué annonçant la mise en place de l'aide.
Et pour la recevoir, vous n'aurez rien à faire. Engie va directement regarder lesquels de ses clients ayant un contrat d'électricité ou de gaz ont déposé un chèque énergie en 2026 pour payer une facture, et leur verser la somme de 75 euros à l'occasion de l'émission de leur prochaine facture. Pour rappel, le chèque énergie a été touché par 4,5 millions de Français en 2026.