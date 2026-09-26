Vous avez eu droit au chèque énergie ? Eh bien, si le gouvernement a décidé de ne pas en augmenter le montant, celui-ci vous permettra tout de même de gagner un petit plus. En effet, Engie vient d'annoncer qu'il versera 75 euros à chacun de ses clients qui y a eu droit.

Au total, ce sont ainsi près de 720 000 clients qui vont recevoir ce coup de pouce, permettant de « lutter contre la précarité énergétique ». Dans l'ensemble, c'est environ 54 millions d'euros qu'Engie va dépenser sur cette mesure.