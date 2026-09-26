C’est précisément ce décalage entre la valeur du butin et les conséquences du vol que les autorités catalanes souhaitent mieux prendre en compte. Les sanctions pénales devraient, selon elles, refléter aussi les perturbations infligées aux transports et à leurs usagers.

En parallèle, les forces de police autonome catalanes ont lancé le plan Via pour renforcer les enquêtes, surveiller les récidivistes et remonter les circuits de revente. Car arrêter celui qui coupe le câble ne suffit pas toujours à démanteler le réseau qui rachète le cuivre.

La France connaît malheureusement le même problème. Selon Le Monde, Orange a enregistré 2 600 vols de câbles en 2025, puis 2 200 supplémentaires sur les huit premiers mois de 2026. Au-delà du préjudice financier pour les opérateurs télécom, ce sont à chaque fois des habitants et des entreprises qui se retrouvent privés de téléphone et d’Internet.