Trains immobilisés, télécommunications coupées, réparations coûteuses… Le cuivre attire de plus en plus les voleurs, au point de paralyser régulièrement les infrastructures espagnoles. Face à l’explosion du phénomène, la Catalogne veut durcir la loi et faciliter les peines de prison.
Quelques mètres de câble disparaissent et des milliers de voyageurs restent à quai. En Catalogne, les vols de cuivre sont devenus un véritable casse-tête pour les chemins de fer avec des retards et des annulations qui se multiplient sur le réseau Rodalies. Le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement régional travaille désormais avec Madrid à une réforme du Code pénal espagnol. L’objectif est de permettre à la justice de sanctionner plus lourdement les auteurs de ces vols, en tenant compte des perturbations provoquées, et de faciliter leur emprisonnement.
Quelques kilos de cuivre, des milliers de voyageurs pénalisés
Les chiffres illustrent la dégradation de la situation. Entre janvier et août 2026, le gestionnaire ferroviaire Adif a déposé 229 plaintes pour vol de câbles en Catalogne, contre 184 sur l’ensemble de l’année précédente. À Barcelone, les abords de la gare de França ont même été frappés six fois en dix jours avec des conséquences immédiates sur la circulation des trains.
Pourquoi s’acharner sur ces installations ? Parce que le cuivre se revend cher. Entre l'essor des véhicules électriques, le développement des réseaux électriques et la multiplication des centres de données pour l'IA, la demande mondiale ne faiblit pas. Et les infrastructures ferroviaires ou téléphoniques offrent des kilomètres de métal relativement accessibles.
Le phénomène ne se limite d'ailleurs plus aux petits voleurs opportunistes. En juin dernier, la Guardia Civil espagnole a démantelé une organisation internationale soupçonnée d’avoir dérobé 157 tonnes de cuivre, soit 134 kilomètres de câbles, pour plus d’un million d’euros. Le métal était notamment acheminé jusqu’en Roumanie pour y être commercialisé. Trente-neuf personnes ont été interpellées.
La Catalogne veut que les sanctions reflètent les dégâts
C’est précisément ce décalage entre la valeur du butin et les conséquences du vol que les autorités catalanes souhaitent mieux prendre en compte. Les sanctions pénales devraient, selon elles, refléter aussi les perturbations infligées aux transports et à leurs usagers.
En parallèle, les forces de police autonome catalanes ont lancé le plan Via pour renforcer les enquêtes, surveiller les récidivistes et remonter les circuits de revente. Car arrêter celui qui coupe le câble ne suffit pas toujours à démanteler le réseau qui rachète le cuivre.
La France connaît malheureusement le même problème. Selon Le Monde, Orange a enregistré 2 600 vols de câbles en 2025, puis 2 200 supplémentaires sur les huit premiers mois de 2026. Au-delà du préjudice financier pour les opérateurs télécom, ce sont à chaque fois des habitants et des entreprises qui se retrouvent privés de téléphone et d’Internet.