À l'heure actuelle, Volkswagen a déjà confirmé une vingtaine de jeux au lancement, avec quelques noms qui parleront aux parents comme aux enfants. Tetris, évidemment, mais aussi Pac-Man Championship Edition ou, encore, Uno Car Party! feront partie du catalogue. Des jeux à forte tendance multijoueur, histoire de transformer une pause sur une aire d’autoroute en une improbable session gaming familiale.

« Le jeu vidéo à bord permet de transformer les moments du quotidien en expériences partagées, offrant aux familles et aux amis une nouvelle façon de se retrouver, de rire et de passer du temps ensemble dans leur Volkswagen », explique Rachael Zaluzec, directrice marketing de Volkswagen of America.