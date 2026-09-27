Et si nos Volkswagen devenaient nos nouvelles consoles de jeux ? Le constructeur va intégrer AirConsole à certains de ses modèles 2027, avec notamment Tetris, Pac-Man et Uno au programme.
Après les écrans toujours plus imposants, les systèmes d’exploitation évolués et autres intelligences artificielles, nos voitures s’attaquent à un autre terrain : le jeu vidéo. Volkswagen vient d’annoncer l’arrivée d’AirConsole, une plateforme de jeu pensée pour l’automobile, sur plusieurs de ses véhicules millésime 2027. Une manière de passer le temps… à condition de ne surtout pas être en train de conduire.
Quand l’écran de la Volkswagen se transforme en console
Le principe d’AirConsole est plutôt malin, puisque les jeux viennent s’afficher directement sur l’écran d’infodivertissement de la voiture, tandis que les smartphones des occupants servent de manettes. Il suffit de scanner un QR code affiché à l’écran pour connecter son téléphone, sans avoir besoin d’emporter une quelconque manette supplémentaire donc.
À l'heure actuelle, Volkswagen a déjà confirmé une vingtaine de jeux au lancement, avec quelques noms qui parleront aux parents comme aux enfants. Tetris, évidemment, mais aussi Pac-Man Championship Edition ou, encore, Uno Car Party! feront partie du catalogue. Des jeux à forte tendance multijoueur, histoire de transformer une pause sur une aire d’autoroute en une improbable session gaming familiale.
« Le jeu vidéo à bord permet de transformer les moments du quotidien en expériences partagées, offrant aux familles et aux amis une nouvelle façon de se retrouver, de rire et de passer du temps ensemble dans leur Volkswagen », explique Rachael Zaluzec, directrice marketing de Volkswagen of America.
Et puisque nous sommes chez Volkswagen, certains titres bénéficieront même d’une petite touche maison. Cela sera le cas de Pac-Man notamment, puisque les célèbres bonus prendront ici la forme de logos et de véhicules Volkswagen. Sympa.
Une console… mais uniquement quand la voiture est à l’arrêt
Évidemment, il ne s’agit pas de jouer à Tetris entre deux ronds-points. AirConsole fonctionne uniquement lorsque le véhicule est stationné. Volkswagen présente donc surtout cette fonctionnalité comme un moyen de rendre plus agréables les temps d’attente, comme les pauses pendant un long trajet, mais aussi (et surtout) les arrêts pour recharger une voiture électrique.
Pour l’instant, l’annonce concerne les États-Unis et six modèles 2027, à savoir l’Atlas, l’Atlas Cross Sport, le Tiguan, la Golf GTI, la Golf R et l’ID. Buzz.
L’accès passe directement par le service connecté de Volkswagen. Les acheteurs bénéficieront d’une période d’essai variable selon le modèle, avant un abonnement annoncé pour sa part à 149 dollars/an.