Quand la GTI passe à l’électrique, Volkswagen ne fait pas les choses à moitié. Avec 326 ch, la nouvelle ID.3 GTI devient le modèle de série le plus puissant de l’histoire de cette célèbre appellation. Tout un symbole.
Il y a des sigles qui comptent plus que d’autres dans l’histoire automobile, et GTI fait clairement partie de ceux-là. Depuis 1976 et la première Golf GTI, ces trois lettres sont associées à une recette relativement simple, à savoir une voiture compacte, un moteur musclé, un comportement sportif et juste ce qu’il faut de discrétion pour rester utilisable au quotidien.
Une ID.3 qui n’a plus grand-chose de sage
Cinquante ans plus tard, Volkswagen s’apprête pourtant à faire évoluer sérieusement la formule. Après l’ID. Polo GTI, la nouvelle ID.3 GTI devient la deuxième Volkswagen électrique à recevoir le célèbre blason. Et surtout, avec ses 326 ch, elle devient la GTI de série la plus puissante jamais produite par la marque.
Visuellement, Volkswagen a évidemment conservé les codes qui permettent d’identifier immédiatement une GTI. La face avant reçoit notamment le traditionnel liseré rouge, directement inspiré de celui apparu sur la première Golf GTI. Il vient surplomber un bandeau lumineux reliant les projecteurs matriciels IQ. LIGHT et le logo Volkswagen éclairé.
La partie basse adopte pour sa part une grille en nid-d’abeilles noir brillant, tandis que deux éléments rouges viennent souligner les extrémités du bouclier. Le spoiler avant façon splitter renforce l’aspect sportif. De profil, l’ID.3 GTI se distingue par ses nouvelles jantes Wörthersee de 20", et les coques de rétroviseurs et les bas de caisse passent au noir brillant.
Volkswagen propose par ailleurs cinq teintes, dont le fameux Rouge Tornado, couleur emblématique de la famille GTI. Contrairement à l’ancienne ID.3 GTX, le toit, le hayon et le becquet sont ici peints dans la couleur de la carrosserie, pour donner à l’ensemble une silhouette visuellement plus longue et plus élancée.
326 ch électriques et 5,6 secondes pour atteindre 100 km/h
C’est évidemment sous la carrosserie que se trouve le principal changement. L’ID.3 GTI embarque un moteur électrique installé sur l’essieu arrière (c’est une propulsion donc !) développant 240 kW, soit 326 chevaux, pour un couple maximal de 545 Nm.
Volkswagen annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 5,6 secondes grâce au Launch Control. La vitesse maximale est quant à elle limitée électroniquement à 200 km/h. Pas de quoi empêcher cette ID.3 GTI d’être la première Volkswagen portant le badge GTI à adopter une transmission aux roues arrière.
Pour exploiter cette cavalerie, la compacte électrique reçoit de série un châssis sport adaptatif DCC, une direction progressive et plusieurs modes de conduite. Le nouveau mode GTI permet de regrouper les réglages les plus sportifs du moteur, de la direction et du châssis. Il active également le Launch Control pour épater amis et voisins.
Volkswagen a même prévu une petite mise en scène à l’activation de ce mode, avec un éclairage d’ambiance rouge, un affichage spécifique sur le Digital Cockpit et même la diffusion d’un son évoquant un moteur thermique. Une manière de conserver une partie de l’identité originelle de la GTI malgré la disparition du moteur essence.
Un intérieur directement inspiré de l’ID.3 Neo
À bord, Volkswagen ne repart pas d’une feuille blanche. L’habitacle de l’ID.3 GTI reprend l’architecture et les évolutions introduites avec la nouvelle ID.3 Neo, avec un poste de conduite entièrement modernisé.
On retrouve notamment un nouveau Digital Cockpit et un écran central tactile de 12,9" (32,8 cm de diagonale), associé au système Innovision. Volkswagen a également revu l’ergonomie avec une rangée de commandes physiques sous l’écran, notamment pour la climatisation et les feux de détresse.
Les sièges sport adoptent de leur côté le motif à carreaux Superclark, accompagné de surpiqûres rouges. Le volant sport reçoit quant à lui un repère rouge, tandis qu’une fine ligne rouge traverse la planche de bord.
Certains équipements de l’ID.3 Neo pourront également être ajoutés en option, comme le toit panoramique, les sièges avec fonctions massage et mémoire, le système audio Harman Kardon de 480 watts…
Jusqu’à 601 km d’autonomie pour une GTI du quotidien
Côté autonomie, la compacte embarque une batterie de 79 kWh nets, de quoi permettre de rouler jusqu’à 601 km selon les valeurs prévisionnelles du constructeur. La recharge rapide en courant continu pourra atteindre 183 kW, avec un passage de 10 à 80% annoncé en moins de 30 minutes.
Reste désormais à découvrir le tarif de cette GTI pas comme les autres, qui arrivera sur le marché dans le courant de 2027, avec des précommandes annoncées pour le début de l’année.
Pour l’heure, Volkswagen précise que le véhicule présenté reste un concept très proche de la série et que plusieurs données sont encore prévisionnelles.