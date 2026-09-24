Plus silencieuse et proposée à 60 euros, la nouvelle Tête Thermostatique Original rejoint le Thermostat Original lancé en janvier. Netatmo modernise son chauffage connecté avec Zigbee et Matter, mais les utilisateurs déjà équipés de têtes thermostatiques de la marque devront composer avec une rupture de compatibilité.
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent piloter leurs radiateurs pièce par pièce : Netatmo abaisse de 30 euros le prix catalogue de sa nouvelle tête thermostatique par rapport à la génération précédente. Disponible dès ce 24 septembre, la Tête Thermostatique Original complète enfin le Thermostat Original présenté en début d’année. Mais derrière cette évolution se cache un changement beaucoup plus profond, puisque le fabricant abandonne son ancien protocole radio au profit de Zigbee.
Une tête moins chère et plus discrète, mais qui repart de zéro
À 60 euros, la nouvelle tête conserve les fonctions qui ont fait le succès de sa devancière : programmation individuelle des radiateurs à eau chaude, anticipation de la chauffe, détection de fenêtre ouverte, verrouillage et suivi de l’activité. Netatmo promet surtout un moteur plus silencieux, un progrès bienvenu dans une chambre, ainsi qu’un écran LED dont l’orientation peut être adaptée au sens de pose et jusqu’à 18 mois d’autonomie avec deux piles AA (pas de batterie intégrée).
Six adaptateurs sont fournis pour faciliter l’installation sur la plupart des radiateurs déjà équipés d’une tête thermostatique. Avec un robinet manuel non compatible, le corps de vanne devra d’abord être remplacé par un professionnel. Un même système peut accueillir jusqu’à 24 têtes. L’appareil peut compléter un Thermostat Original ou fonctionner seul dans un logement collectif, grâce à un pack associant une tête au Thermo Hub pour 120 euros.
Netatmo adopte toutefois une nouvelle architecture Zigbee sans prévoir de pont avec son ancien protocole propriétaire. Les nouvelles têtes ne communiquent donc pas avec l’ancien thermostat ni avec les anciennes vannes. Un choix qui complique sérieusement la transition pour les clients historiques de la marque. Une migration progressive reste possible, mais impose de conserver deux passerelles et deux installations distinctes.
- Facilité d'installation
- Appli complète et efficace
- Design ultra compact
Netatmo veut reprendre la main sur toute la maison
Le Thermo Hub devient désormais le point central du chauffage. Grâce à Matter, il permet d’intégrer l’installation aux principaux écosystèmes domotiques, dont Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings et Home Assistant. L’application Home+Control rassemble également les équipements connectés Legrand, des éclairages aux volets roulants.
Pour les logements dotés de plusieurs circuits de chauffage, Netatmo lance un Thermostat Additionnel à 100 euros afin de piloter indépendamment chaque zone. Placé dans une pièce comportant plusieurs radiateurs, il peut également fournir une mesure de température plus représentative que celle relevée juste à côté des sources de chaleur et faire office de commande déportée. Un répéteur Zigbee à 20 euros doit aussi améliorer la couverture dans les grandes maisons.
La concurrence n’a toutefois pas attendu le fabricant français. Par exemple, Aqara propose déjà avec sa W600 une tête compatible Zigbee et Thread, utilisable avec Matter over Thread sans hub de la marque (à condition de disposer d’un contrôleur Matter intégrant un routeur de bordure Thread), et annonce jusqu’à deux ans d’autonomie. Netatmo répond avec une solution plus intégrée pour gérer chaudière, radiateurs et différentes zones de chauffe depuis une seule application.
Enfin, signalons que la nouvelle tête est conçue en France, mais pas fabriquée en Europe, contrairement au Thermostat Original. À 60 euros, Netatmo rend donc le chauffage pièce par pièce plus accessible aux nouveaux venus. Pour les clients déjà équipés, en revanche, la modernisation risque de coûter un peu plus cher que prévu.
Zigbee est un protocole radio basse consommation pensé pour les objets connectés, avec un réseau maillé où certains appareils relaient le signal pour améliorer la portée. Dans un chauffage connecté, il sert à faire communiquer de façon fiable têtes thermostatiques, hub et éventuels répéteurs, sans dépendre du Wi‑Fi de chaque pièce. Passer d’un protocole propriétaire à Zigbee peut améliorer l’interopérabilité et la disponibilité de composants (répéteurs, passerelles, etc.). En revanche, si l’ancienne gamme n’utilisait pas Zigbee, les nouveaux équipements ne peuvent pas parler directement avec les anciens : on se retrouve avec deux réseaux et souvent deux passerelles. Cette rupture de compatibilité complique les migrations progressives, car chaque “génération” reste cantonnée à son propre écosystème radio.
Matter est une norme de domotique qui définit un langage commun pour que des appareils de marques différentes soient contrôlables dans plusieurs écosystèmes, avec un modèle de données et des exigences de sécurité partagées. Concrètement, un hub compatible Matter peut exposer un thermostat ou des vannes à Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings sans intégration spécifique par plateforme. Matter ne remplace pas forcément le réseau radio lui-même : il s’appuie sur des technologies comme Ethernet/Wi‑Fi et Thread, et peut aussi passer via un pont (bridge) qui traduit des appareils Zigbee vers Matter. L’intérêt est de réduire les dépendances à une seule application et d’éviter les intégrations fragiles basées sur des clouds propriétaires. La limite, c’est que toutes les fonctions avancées ne sont pas toujours standardisées : certaines options restent parfois accessibles uniquement via l’application du fabricant.
Une passerelle (ou hub) est le point de contrôle qui crée et administre le réseau Zigbee, gère l’appairage des appareils et fait le lien avec le réseau IP de la maison (Ethernet/Wi‑Fi) et les apps/services. C’est elle qui permet typiquement l’accès à distance, la coordination des automatismes et, selon le cas, l’exposition des appareils à Matter. Un répéteur Zigbee, lui, ne pilote rien : il étend la couverture radio en relayant les messages dans le maillage, utile dans les grandes maisons ou les logements avec murs épais. Le répéteur améliore la portée et la stabilité, mais ne remplace pas la passerelle pour l’ajout d’appareils ou l’intégration à un écosystème. En pratique, on utilise souvent les deux : un hub central et un ou plusieurs répéteurs pour fiabiliser la communication pièce par pièce.