Le Thermostat Intelligent X de deuxième génération adopte un boîtier plus fin et de nouvelles commandes. Il conserve toutefois ses automatismes payants, face à un Netatmo Original plus abordable.
Les piles jetables quittent le thermostat connecté Tado X. Disponible depuis le 2 septembre, sa nouvelle édition coûte 180 euros en kit filaire et 200 euros en version sans fil. Il pilote les chaudières, pompes à chaleur et planchers chauffants à eau compatibles.
Un boîtier plus fin et rechargeable
Avec ses 1,78 cm d’épaisseur, son habillage blanc mat et son interface tactile circulaire, le Tado X redessiné cherche à se faire discret. Un bouton personnalisable arrive par ailleurs pour, par exemple, relancer manuellement le chauffage ou, encore, afficher le taux d’humidité dans la maison. Du côté des bonnes nouvelles, une batterie rechargeable en USB-C vient remplacer les trois piles AAA de la précédente édition du thermostat X avec, qui plus est, une autonomie annoncée de plus d’un an.
Les protocoles Matter et Thread, déjà présents sur la génération précédente, sont reconduits. Le nouveau modèle fonctionne avec les équipements X existants ; les anciens V3+ restent incompatibles. La fonction Multi Home permet toutefois de retrouver les installations X et V3+ sous un même compte, dans des logements séparés au sein de l’application. Le passage de l’un à l’autre sans déconnexion nécessite par contre un abonnement Auto-Assist ou AI Assist (selon les produits concernés).
L’IA doit justifier le surcoût face à Netatmo
Le pilotage à distance et la programmation restent gratuits. Pour automatiser les absences, la coupure du chauffage lorsqu’une fenêtre est ouverte ou le préchauffage avant le retour à la maison, AI Assist coûte 3,99 euros par mois ou 29,99 euros par an. Lancé en septembre 2025, cet abonnement profite aussi à la première génération du thermostat X. Cette IA domestique apprend notamment le comportement thermique des pièces équipées de têtes thermostatiques X pour ajuster automatiquement leur chauffe.
AI Assist propose aussi un équilibrage hydraulique, désormais certifié TÜV, pour mieux répartir la chaleur. Cette fonction nécessite toutefois d’équiper chaque radiateur utilisé d’une tête thermostatique X, vendue séparément.
En face, le Netatmo Original affiche 140 euros en filaire et 150 euros sans fil, sans abonnement. Le thermostat français anticipe déjà la chauffe selon la météo et l’inertie du logement. Tado se distingue notamment par la gestion automatique des absences, là où l’Eco-Assist de Netatmo envoie une alerte à l'utilisateur.
Avec la formule annuelle actuelle, cinq ans d’AI Assist ajoutent près de 150 euros à l’addition. Les économies promises par la marque allemande auront donc aussi cet abonnement à rembourser.