Les piles jetables quittent le thermostat connecté Tado X. Disponible depuis le 2 septembre, sa nouvelle édition coûte 180 euros en kit filaire et 200 euros en version sans fil. Il pilote les chaudières, pompes à chaleur et planchers chauffants à eau compatibles.

Un boîtier plus fin et rechargeable

Avec ses 1,78 cm d’épaisseur, son habillage blanc mat et son interface tactile circulaire, le Tado X redessiné cherche à se faire discret. Un bouton personnalisable arrive par ailleurs pour, par exemple, relancer manuellement le chauffage ou, encore, afficher le taux d’humidité dans la maison. Du côté des bonnes nouvelles, une batterie rechargeable en USB-C vient remplacer les trois piles AAA de la précédente édition du thermostat X avec, qui plus est, une autonomie annoncée de plus d’un an.