Les opérateurs mènent une recherche poussée sur la cible avant tout contact, puis la poussent à basculer d'un appareil professionnel vers un appareil personnel, hors de portée des contrôles de sécurité de son entreprise. Les installateurs falsifiés ne visent que les postes Windows. Selon les trois agences, aucune variante pour macOS ou pour les smartphones n'a pour l'instant été recensée.

Après son installation, CHOSEN BRICK inscrit une clé dans le registre Windows, sous HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

Cette clé relance CHOSEN BRICK à chaque démarrage de Windows, sans fenêtre visible pour l'utilisateur, si bien que le logiciel espion échappe plus longtemps aux outils de détection.

CHOSEN BRICK ajoute ensuite ses fichiers aux exclusions de Windows Defender. L'antivirus de Microsoft ne les analyse alors plus.

CHOSEN BRICK communique enfin avec ses opérateurs par un robot Telegram doté d'un identifiant unique pour chaque victime.

