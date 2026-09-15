En ouverture du salon annuel dédié à ses franchises, le studio Blizzard a lancé deux bombes : de nouveaux jeux pour ses franchises les plus importantes (Diablo et StarCraft). Il ne manque que WarCraft.
À l’occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard a sorti le grand jeu : deux de ses licences historiques vont connaître un nouveau départ, avec Diablo V attendu au printemps 2029 et un étonnant StarCraft en monde ouvert prévu pour 2030. Deux annonces spectaculaires, mais qui posent une question simple : à quoi ressemblera le PC capable de les faire tourner ?
Diablo V : cette fois, Diablo part vainqueur
Blizzard n’a pas simplement officialisé le prochain épisode principal de sa célèbre série d’action-RPG : l’éditeur a choisi de prendre le joueur à contre-pied. Diablo V arrivera au printemps 2029, et son histoire débutera dans un Sanctuaire que l’on connaît sous un jour peu réjouissant. Cette fois, le combat contre les forces du mal n’a pas simplement été difficile : il a été perdu. Diablo a gagné, les héros ont échoué et le monde est déjà tombé.
Le principe a le mérite de changer quelque peu la traditionnelle recette de la franchise. Habituellement, le joueur débarque pour empêcher une nouvelle catastrophe ou repousser les forces démoniaques avant qu’elles ne mettent définitivement Sanctuaire à feu et à sang. Avec Diablo V, Blizzard veut donc débuter après l’apocalypse et pose une question inédite : que peut encore devenir l’humanité lorsque tout ce qu’elle cherchait à préserver a disparu ? Le teaser dévoilé lors de la BlizzCon entretient volontairement ce mystère.
Pour le reste, Blizzard joue encore la carte du silence. Ni les plateformes, ni les classes, ni les mécaniques précises de jeu n’ont été détaillées à ce stade. Une chose est cependant certaine : si Diablo V conserve l’ADN technique de son prédécesseur tout en franchissant un nouveau cap graphique, la question de la configuration PC pourrait devenir autrement plus intéressante. Diablo IV reste aujourd’hui relativement accessible, avec une configuration recommandée autour d’un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, de 16 Go de mémoire vive et d’une carte graphique comme la GeForce GTX 970 ou la Radeon RX 470 selon les paramètres visés. Ce niveau d’exigence, raisonnable pour un jeu lancé en 2023, pourrait évidemment paraître bien modeste à l’horizon 2029.
C’est précisément là que l’annonce de Diablo V mérite d’être regardée avec un peu de recul. En six ans, le matériel PC aura encore progressé, mais les techniques de rendu auront également évolué : ray tracing plus systématique, reconstruction d’image, génération d’images et effets toujours plus complexes pourraient faire grimper les exigences. Imaginer aujourd’hui la configuration recommandée de Diablo V est un exercice périlleux, mais il reste peu probable qu’une machine capable de faire tourner Diablo IV confortablement suffise encore à exploiter le nouveau venu dans de bonnes conditions.
Rappelons tout de même que le studio américain a toujours mis un point d'honneur à proposer des jeux accessibles et Diablo doit donc rester jouable sur une très large gamme de machines, notamment parce que son modèle économique repose largement sur une communauté massive et durable.
StarCraft change complètement d'orientation
L’annonce la plus surprenante de la BlizzCon est toutefois celle qui concerne StarCraft. Pas de StarCraft III à l’horizon, non, mais un jeu de tir en monde ouvert, simplement baptisé STARCRAFT, avec une sortie programmée pour le printemps 2030. Après des années d’absence, la licence revient donc sous une forme qui sonne comme un lointain rappel du passé.
Le premier aperçu présenté par Blizzard prend la forme d’une cinématique plutôt que d’une démonstration de gameplay. On y retrouve notamment des soldats humains confrontés à la menace Zerg, tandis que les Protoss sont également évoqués. Mais l’éditeur conserve pour l’instant une bonne partie de ses cartes dans sa manche : on ignore encore comment fonctionnera précisément le monde ouvert, quelles factions seront jouables, quelle sera la structure de la campagne ou même quelle perspective adoptera le jeu.
Le virage vers l’action n’est pas totalement inédit pour StarCraft. Blizzard avait déjà tenté de transformer son univers en jeu d’action avec StarCraft: Ghost, un projet annoncé en 2002 avant d’être finalement abandonné après plusieurs années de développement. Le nouveau projet n’est pas présenté comme une résurrection de Ghost, mais la comparaison sera forcément dans toutes les têtes. Reste surtout à savoir si Blizzard réussira cette fois à trouver la bonne formule : transposer l’univers de StarCraft dans un monde ouvert est une chose, lui donner une identité suffisamment forte pour ne pas apparaître comme un simple shooter de plus en est une autre.
Enfin, se pose la question du calendrier. Du côté de Diablo V, on parle déjà d'une annonce près de trois ans avant la sortie envisagée. Pour StarCraft, c'est encore plus surprenant : le rendez-vous est donné en 2030, sans autre précision. Il est de fait impossible d'avoir d'idée précise sur les exigences techniques de ces deux titres. Malgré la crise actuelle, les GPU auront sans doute changé de génération d'ici là et de nouvelles consoles auront été lancées… avec quel succès ? Et que dire des technologies d'amélioration de l'image : DLSS, FSR et XeSS auront aussi largement progressé.