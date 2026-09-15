Pour le reste, Blizzard joue encore la carte du silence. Ni les plateformes, ni les classes, ni les mécaniques précises de jeu n’ont été détaillées à ce stade. Une chose est cependant certaine : si Diablo V conserve l’ADN technique de son prédécesseur tout en franchissant un nouveau cap graphique, la question de la configuration PC pourrait devenir autrement plus intéressante. Diablo IV reste aujourd’hui relativement accessible, avec une configuration recommandée autour d’un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, de 16 Go de mémoire vive et d’une carte graphique comme la GeForce GTX 970 ou la Radeon RX 470 selon les paramètres visés. Ce niveau d’exigence, raisonnable pour un jeu lancé en 2023, pourrait évidemment paraître bien modeste à l’horizon 2029.

C’est précisément là que l’annonce de Diablo V mérite d’être regardée avec un peu de recul. En six ans, le matériel PC aura encore progressé, mais les techniques de rendu auront également évolué : ray tracing plus systématique, reconstruction d’image, génération d’images et effets toujours plus complexes pourraient faire grimper les exigences. Imaginer aujourd’hui la configuration recommandée de Diablo V est un exercice périlleux, mais il reste peu probable qu’une machine capable de faire tourner Diablo IV confortablement suffise encore à exploiter le nouveau venu dans de bonnes conditions.

Rappelons tout de même que le studio américain a toujours mis un point d'honneur à proposer des jeux accessibles et Diablo doit donc rester jouable sur une très large gamme de machines, notamment parce que son modèle économique repose largement sur une communauté massive et durable.