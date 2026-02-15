Blizzard vient d'officialiser une nouvelle ère pour son jeu Overwatch 2 qui va abandonner le « 2 » pour s'appeler simplement Overwatch avec la promesse d’un grand « retour en forme » pour la licence. Vous suivez ?
C'était il y a bientôt 10 ans (oui, déjà…), Blizzard Entertainment lançait Overwatch sur PC et consoles, un FPS compétitif en ligne qui a rapidement connu un succès mondial, avec pas moins de 20 millions d'utilisateurs atteints dès octobre 2016, soit quelques mois seulement après son lancement.
Overwatch 2 redevient… Overwatch
Un succès qui galvanise naturellement l’éditeur américain, lequel décide de lancer Overwatch 2 en octobre 2022. Au programme : un passage au free-to-play et une avalanche de changements… dont certains n’ont pas vraiment fait l’unanimité auprès des joueurs.
Face à la grogne, Blizzard opère en 2026 une spectaculaire marche arrière : Overwatch 2, censé être l’évolution directe du premier Overwatch, devient un « nouvel » Overwatch (sans le 2 donc), faisant en quelque sort de l'Overwatch originel une évolution de ce même Overwatch 2. Vous êtes toujours là ?
Pas un aveu d'échec, plutôt une volonté… d'éternité
Concrètement, afin de marquer une nouvelle ère dans la vie du jeu Overwatch, le studio a décidé d'abandonner le « 2 » pour revenir à l'appellation d'origine. Pour le directeur du jeu, il s'agit d'une volonté de « relancer » Overwatch, avec le changement « le plus important de toute l'histoire d'Overwatch ».
Avec cette nouvelle orientation, Blizzard explique opérer un véritable retour aux sources pour la série. Cette nouvelle mouture doit notamment ouvrir la voie à l’arrivée d’une bonne dizaine de nouveaux héros, introduits progressivement à travers un premier événement scénarisé, Le Règne de la Griffe, attendu ce 10 février et articulé autour de six saisons.
Pour le directeur du jeu, Aaron Keller : « Je ne pense donc pas que nous essayions d’admettre un échec, pour nous, cela signifie que, comme Overwatch est un jeu éternel, nous ne voulons pas que nos joueurs s'inquiètent de savoir quand il sera remplacé par Overwatch 3. »
Du côté du studio américain, ce virage n’est en rien présenté comme un aveu de faiblesse pour Overwatch 2. Il s’agit au contraire de l’aboutissement de plusieurs années de réflexion et de développement, menées dans l’objectif de faire évoluer durablement la formule et de lui insuffler une nouvelle dynamique.
