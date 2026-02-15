Pour le directeur du jeu, Aaron Keller : « Je ne pense donc pas que nous essayions d’admettre un échec, pour nous, cela signifie que, comme Overwatch est un jeu éternel, nous ne voulons pas que nos joueurs s'inquiètent de savoir quand il sera remplacé par Overwatch 3. »

Du côté du studio américain, ce virage n’est en rien présenté comme un aveu de faiblesse pour Overwatch 2. Il s’agit au contraire de l’aboutissement de plusieurs années de réflexion et de développement, menées dans l’objectif de faire évoluer durablement la formule et de lui insuffler une nouvelle dynamique.