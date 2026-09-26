Vingt-trois ans après The Frozen Throne, Blizzard ressort Warcraft III du placard avec une campagne inédite. Rien que ça ! Une belle surprise, accompagnée toutefois de quelques choix qui risquent de faire grincer des dents les vieux briscards que nous sommes devenus…
Il y a des jeux que l'on n'attend plus vraiment. Depuis la sortie de Warcraft III en 2002, puis de son extension The Frozen Throne l'année suivante, les joueurs ont eu largement le temps de tourner la page… ou de refaire encore et encore les mêmes campagnes. En 2026, Blizzard annonce pourtant un étonnant retour en arrière avec Forsaken Kingdom, première campagne officielle inédite de Warcraft III… depuis plus de deux décennies.
Une nouvelle campagne entre RTS et RPG
Forsaken Kingdom s'articule autour de deux expériences. Le prologue, baptisé Les derniers jours de Lordaeron, propose quatre missions relativement classiques, tandis que la campagne principale adopte une structure en monde semi-ouvert inspirée de la célèbre campagne de Rexxar.
L'aventure suit les Réprouvés après la chute de Lordaeron, avec notamment Sylvanas et la construction de Fossoyeuse en toile de fond. Stratholme et d'autres lieux emblématiques de l'univers sont également de la partie.
Blizzard promet de pousser davantage le curseur RPG avec un système d'inventaire, des équipements, des arsenaux héroïques et des talents. La mise à jour introduit aussi le paladin réprouvé, un nouveau héros neutre capable de soigner ou encore de contrôler le champ de bataille. Le nombre d'unités sélectionnables simultanément passe par ailleurs de 12 à 24.
Disponible dès à présent, Forsaken Kingdom est proposé à 30€ pour les possesseurs de Warcraft III: Reforged.
Warcraft III passe aussi en Definitive Edition
Cette nouvelle campagne arrive avec une évolution plus globale, puisque Warcraft III: Reforged accueille le mode graphique Definitive Edition. L'objectif est ici de conserver l'identité visuelle du jeu original, tout en améliorant considérablement son rendu.
Reliefs plus travaillés, éclairage dynamique, brouillard retravaillé et autre alternance jour/nuit viennent notamment moderniser les environnements. Les outils associés sont également intégrés à l'éditeur de monde, histoire de laisser la communauté continuer à faire vivre le jeu à sa manière.
Et bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà Reforged, puisque la mise à jour vers la Definitive Edition est proposée sans supplément.
Une nostalgie qui a quand même un petit goût amer
Tout n'est malheureusement pas aussi réjouissant. Tout d'abord, il faut savoir que Forsaken Kingdom arrive sans doublage français, une absence particulièrement dommageable pour un univers dont la VF a largement participé au charme des aventures de Warcraft.
Plus surprenant encore, la version moderne du jeu impose désormais une connexion Internet permanente via Battle.net et ne permet plus de jouer hors ligne. Les parties en réseau local disparaissent également de cette version, un choix pour le moins étonnant lorsqu'on connaît l'importance historique des LAN dans la communauté Warcraft III…
Blizzard conserve toutefois un client Legacy permettant encore de profiter du hors-ligne et du réseau local, mais avec un périmètre plus limité.