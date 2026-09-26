Il y a des jeux que l'on n'attend plus vraiment. Depuis la sortie de Warcraft III en 2002, puis de son extension The Frozen Throne l'année suivante, les joueurs ont eu largement le temps de tourner la page… ou de refaire encore et encore les mêmes campagnes. En 2026, Blizzard annonce pourtant un étonnant retour en arrière avec Forsaken Kingdom, première campagne officielle inédite de Warcraft III… depuis plus de deux décennies.