« Nous avons pris connaissance de vos questions concernant The Witcher 3 : Wild Hunt — Remastered ! Bonne nouvelle : vos sauvegardes actuelles seront compatibles avec cette mise à jour, vous pourrez donc reprendre votre aventure exactement là où vous l'aviez laissée », a expliqué le studio polonais dans un post publié sur X.

Comme le souligne le site spécialisé Dexerto, les compétences de Geralt et les paramètres de The Witcher 3 seront en revanche réinitialisés en raison des modifications apportées par la version Remastered. Au lancement de cette mise à jour, il faudra donc réattribuer à Geralt ses compétences, et faire au besoin un tour dans les réglages pour rétablir la configuration que vous connaissiez jusqu'à présent.