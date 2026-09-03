Quelques jours après l'annonce de The Witcher 3 : Wild Hunt Remastered, CD Projekt RED revient sur la question des sauvegardes, avec d'excellentes nouvelles à la clé. Cette version remastérisée du jeu vous permettra de reprendre votre partie là où vous l'aviez laissée. Et ce n'est pas tout.
Annoncé la semaine dernière en pleine Gamescom, The Witcher 3 : Wild Hunt Remastered arrivera sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S | X, et sur Nintendo Switch 2, le 29 septembre prochain. Gratuit pour ceux qui avaient déjà acheté le jeu original, ce Remaster ambitieux de The Witcher 3 sera en mesure de gérer les sauvegardes enregistrées par les joueurs sur le titre d'origine, mais aussi leur progression en termes de succès ou de trophées.
CD Projekt rassure les joueurs…
« Nous avons pris connaissance de vos questions concernant The Witcher 3 : Wild Hunt — Remastered ! Bonne nouvelle : vos sauvegardes actuelles seront compatibles avec cette mise à jour, vous pourrez donc reprendre votre aventure exactement là où vous l'aviez laissée », a expliqué le studio polonais dans un post publié sur X.
Comme le souligne le site spécialisé Dexerto, les compétences de Geralt et les paramètres de The Witcher 3 seront en revanche réinitialisés en raison des modifications apportées par la version Remastered. Au lancement de cette mise à jour, il faudra donc réattribuer à Geralt ses compétences, et faire au besoin un tour dans les réglages pour rétablir la configuration que vous connaissiez jusqu'à présent.
… vous n'aurez pas besoin de recommencer l'aventure de zéro
Quoi qu'il en soit, CD Projekt RED a pour projet de nous maintenir bien occupés ces deux prochaines années au moins. Outre le lancement de cette version remastérisée de The Witcher 3, le titre profitera l'année prochaine d'un tout nouveau DLC intitulé Songs of the Past. Payante, cette extension nous permettra de découvrir une nouvelle contrée, celle de Letten.
À l'horizon 2028, sortira enfin The Witcher 4, qui nous permettra pour sa part de renouer avec Ciri.
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