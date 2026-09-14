Pour s’adapter aux irrégularités du terrain, ce bras flottant fonctionne de façon omnidirectionnelle : il absorbe les variations verticales du sol et se rétracte automatiquement au contact d’un obstacle latéral, comme un plot d’éclairage de jardin. Un module râteau vient compléter le dispositif en ramenant les brins d’herbe des bordures vers la lame, tandis que des roues de guidage doubles limitent les frottements pour un déplacement plus fluide le long des limites du terrain.

Côté motricité, le H5 Pro s’appuie sur un système de transmission intégrale à quatre roues motrices indépendantes, capable de gravir des pentes jusqu’à 80 %, soit environ 38,6 degrés, et de franchir des obstacles de 6 centimètres de haut. Une suspension arrière maintient le contact avec le sol, tandis que la navigation combine lidar, trois caméras et un positionnement satellite NRTK, qui permet de bénéficier d’une correction de précision sans avoir à installer une antenne RTK dédiée au milieu du jardin.