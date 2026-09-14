Segway Navimow a dévoilé à l’IFA 2026 le H5 Pro, un robot tondeuse doté d’un bras robotisé extensible capable de déporter son disque de coupe jusqu’aux bordures du jardin. L’appareil intègre également un capteur thermique pensé pour protéger les hérissons.
Les robots tondeuses ont depuis longtemps fait leurs preuves sur les grandes surfaces de gazon, mais butent presque tous sur le même défaut : une bande d’herbe systématiquement oubliée le long des murs, des massifs et des clôtures, qui oblige à ressortir le coupe-bordures. Navimow s’attaque directement à ce problème avec le H5 Pro, présenté lors du salon berlinois, et récompensé sur place par un prix technologique consacré à la tonte sans bande résiduelle.
EdgeMaestro, un bras qui va chercher l’herbe au ras du mur
Le cœur de l’innovation repose sur EdgeMaestro, un bras robotisé escamotable capable de déporter le disque de coupe jusqu’à 7,7 centimètres vers l’extérieur du châssis. Contrairement à certains concurrents qui ajoutent un fil rotatif dédié aux finitions, Navimow a choisi de conserver le même disque que pour le reste de la pelouse, ce qui garantit selon la marque une hauteur de coupe homogène du centre du terrain jusqu'à ses limites, sans accessoire fragile rapporté.
Pour s’adapter aux irrégularités du terrain, ce bras flottant fonctionne de façon omnidirectionnelle : il absorbe les variations verticales du sol et se rétracte automatiquement au contact d’un obstacle latéral, comme un plot d’éclairage de jardin. Un module râteau vient compléter le dispositif en ramenant les brins d’herbe des bordures vers la lame, tandis que des roues de guidage doubles limitent les frottements pour un déplacement plus fluide le long des limites du terrain.
Côté motricité, le H5 Pro s’appuie sur un système de transmission intégrale à quatre roues motrices indépendantes, capable de gravir des pentes jusqu’à 80 %, soit environ 38,6 degrés, et de franchir des obstacles de 6 centimètres de haut. Une suspension arrière maintient le contact avec le sol, tandis que la navigation combine lidar, trois caméras et un positionnement satellite NRTK, qui permet de bénéficier d’une correction de précision sans avoir à installer une antenne RTK dédiée au milieu du jardin.
Un capteur thermique pour protéger les hérissons
Navimow a également profité de cette présentation pour intégrer VisionFence, un système de détection à 360 degrés combinant caméra et infrarouge thermique. L’objectif est de repérer les petits animaux, y compris de nuit ou par faible luminosité, un enjeu particulièrement sensible pour les hérissons, qui ont tendance à se recroqueviller plutôt qu’à fuir face à un danger, contrairement à d’autres petits mammifères comme les belettes ou les rongeurs. Dès qu’une présence est détectée, les lames s’arrêtent immédiatement et le robot modifie sa trajectoire.
Pour appuyer cette démarche, la marque s’est associée à Igelhilfe Schulzendorf, une organisation allemande spécialisée dans la protection des hérissons, avec un programme de soutien prévu sur un an. Navimow conseille par ailleurs aux utilisateurs de conserver un coin sauvage dans leur jardin, simplement déclaré comme zone interdite dans l’application de pilotage du robot.
Aucun prix officiel n’a pour l’instant été communiqué, même si certaines sources évoquent un tarif pouvant dépasser les 2 000 euros. Le site français de Navimow annonce une commercialisation attendue début 2027, sans date précise pour l’instant. Rendez-vous probablement au printemps, quand il sera temps de sortir la tondeuse après un long hivernage.