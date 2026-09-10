Depuis quelques années déjà, le robot tondeuse a permis de reléguer une bonne partie de la corvée de tonte au passé. Mais une question demeure : que faire de l’herbe coupée et des feuilles qui s’accumulent ? Avec l’ANTHBOT N8, la réponse tient en quatre mots : Tondre, Broyer, Ramasser, Balayer. Une approche qui vis à faire de cet ANTHBOT N8 un véritable assistant d’entretien du jardin.