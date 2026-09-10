Tondre, broyer, ramasser et balayer : avec son système 4-en-1, l’ANTHBOT N8 veut automatiser l’entretien de la pelouse de A à Z, le tout sans le moindre fil et jusqu’à 1 500 m².
Depuis quelques années déjà, le robot tondeuse a permis de reléguer une bonne partie de la corvée de tonte au passé. Mais une question demeure : que faire de l’herbe coupée et des feuilles qui s’accumulent ? Avec l’ANTHBOT N8, la réponse tient en quatre mots : Tondre, Broyer, Ramasser, Balayer. Une approche qui vis à faire de cet ANTHBOT N8 un véritable assistant d’entretien du jardin.
Une tondeuse robot 4-en-1
Car l’ANTHBOT N8 ne veut plus se contenter uniquement de couper l’herbe. Son système de coupe modulaire lui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins de la pelouse, avec deux solutions complémentaires.
D’une part, le système de balayage cyclone exploite le flux d’air généré par les lames rotatives pour aspirer et collecter jusqu’à 99 % des brins d’herbe ou des feuilles mortes. Ces déchets sont ensuite stockés dans un sac de 23 litres, ce qui évite de retrouver cette fine couche de gazon fraîchement coupé dispersée un peu partout après le passage du robot.
L’ANTHBOT N8 dispose également d’un système de broyage dédié, avec ses six lames qui viennent réduire finement les brins d’herbe avant de les disperser uniformément sur la pelouse. L’objectif est double, d’un côté limiter les amas, et aussi permettre aux résidus végétaux de retourner naturellement au sol.
Et lorsque le sac est plein, inutile de courir derrière le robot, puisqu’un système de vidage automatique permet à l’ANTHBOT N8 de déposer les déchets dans une zone préalablement définie depuis l’application. Que demander de plus ?
La simplicité du sans fil grâce au Full-Band RTK et à la Dual Vision
L’autre particularité importante de l’ANTHBOT N8 consiste en l’absence d’un quelconque fil périphérique à installer autour du terrain. Sa navigation repose sur la combinaison Full-Band RTK et Dual AI Vision, afin de maintenir un positionnement précis et une trajectoire stable.
Le système offre une précision annoncée au centimètre près et peut continuer à fonctionner dans différentes configurations de jardin, notamment sur des passages ombragés ou sous une cabane de jardin. L’ANTHBOT N8 est également compatible avec le NetRTK via une connexion 4G, ce qui permet de fonctionner sans station RTK physique lorsque les conditions de couverture sont réunies.
Cette simplicité sans fil s’accompagne d’une gestion avancée des espaces, puisque le robot peut cartographier et gérer jusqu’à 30 zones distinctes, reliées par des ponts virtuels. La hauteur de coupe, de 3 à 7 cm, se règle quant à elle directement depuis l’application.
Une efficacité pour grandes pelouses
L’ANTHBOT N8 a surtout été pensé pour les grandes surfaces résidentielles ouvertes, avec une couverture allant jusqu’à 1 500 m², une largeur de coupe de 20 cm et une efficacité de travail maximale annoncée à 135 m²/h.
Sa batterie lithium-ion de 9,2 Ah et 198 Wh demande environ 80 minutes pour être rechargée, pour une autonomie annoncée de 90 minutes. Le robot peut par ailleurs s’attaquer à des pentes allant jusqu’à 45 %, soit 24 degrés. Une capacité qui lui permet de ne pas déclarer forfait au premier terrain légèrement vallonné.
À cela s’ajoutent le précieux capteur de pluie capable d’adapter les horaires de fonctionnement, la certification IPX6 et un fonctionnement relativement discret, avec jusqu’à 58 dB en tonte/broyage et 68 dB en collecte/balayage.