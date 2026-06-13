Installation sans câble, navigation par intelligence artificielle, détection d’obstacles à 360°, tonte ultra-précise même sur les jardins accidentés… Les robots tondeuses H3 et H3 Pro de Goalker font forte impression.
Un robot tondeuse, c’est une promesse simple : ne plus s’occuper de sa pelouse et profiter d’un jardin impeccable en toutes circonstances. Sauf que la réalité est souvent très différente… L’installation peut être complexe, la programmation capricieuse et les résultats décevants.
Avec ses nouveaux modèles H3 et H3 Pro, Goalker a repensé l’expérience de A à Z pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Décryptage.
Une installation rapide, sans prise de tête
Quand on investit dans un robot tondeuse, c’est pour se simplifier la vie ! Certainement pas pour passer un week-end entier à enfouir des câbles dans le sol ou à calibrer des balises GPS. Goalker l’a bien compris.
Les H3 et H3 Pro ne requièrent ni câble périphérique ni balise relais, ni aucun dispositif annexe. On sort le robot de sa boîte, on le pose et il fait son travail. Pour y parvenir, ils combinent un positionnement satellite en temps réel avec une navigation visuelle assistée par intelligence artificielle (VSLAM). Le modèle Pro va même plus loin en intégrant des capteurs ToF latéraux afin de détecter les obstacles de manière encore plus précise.
La configuration se fait en quelques minutes depuis l’application. Il vous suffit de tracer une limite virtuelle, puis les robots se chargent d’analyser le terrain et de planifier le parcours. Ils sont également capables de gérer plusieurs zones distinctes, qu’elles soient séparées par une allée ou réparties aux quatre coins de la maison.
Pas besoin non plus de surveiller en permanence ce qui se trouve sur leur passage. Grâce à leur système à double caméra, ces robots tondeuses sont capables d’identifier et d’éviter plus de 300 types d’objets, comme des animaux, des jouets ou du mobilier de jardin.
Une tonte efficace, même sur les terrains complexes
Éviter les obstacles, c’est bien. Couvrir chaque centimètre carré du jardin avec précision, c'est encore mieux.
Les H3 et H3 Pro peuvent grimper des pentes jusqu’à 35 % d’inclinaison, un atout lorsque le terrain n’est pas parfaitement plat. La répartition du poids a aussi été étudiée pour améliorer l’adhérence et la stabilité sur les terrains accidentés.
Dans les zones plus étroites ou complexes, la roue centrale rotative facilite les manœuvres et renforce la maniabilité. Ils peuvent ainsi se faufiler dans des passages d’environ 80 cm de large, ce qui s’avère particulièrement pratique dans les jardins contraints.
Une hauteur de coupe toujours homogène
Pour assurer une coupe homogène, Goalker a équipé ses robots tondeuses de plateaux flottants, capables d’adapter la hauteur des lames aux irrégularités du terrain. Cela permet d’éviter les zones trop rases ou, à l’inverse, les touffes qui dépassent lorsque la pelouse présente des creux ou des bosses. Ce système réduit aussi le risque de scalpage, c’est-à-dire une coupe trop courte qui peut abîmer le gazon et freiner sa croissance.
Des bordures vraiment nettes
Si vous avez déjà tondu votre pelouse, vous savez qu’il est difficile d’obtenir des bordures vraiment nettes. Alors, comment un robot pourrait faire mieux ?
Ces modèles ont une particularité, les lames rotatives sont montées sur un bras qui se déploie afin de travailler au plus près des bordures, à environ 1 cm seulement. Cela permet d’avoir des finitions vraiment impeccables, d’autant plus que des algorithmes de détection des bords et d’alignement travaillent ensemble pour garantir un positionnement vraiment précis.
Des fonctionnalités pensées pour le quotidien
Goalker est allé au bout des choses avec plusieurs fonctionnalités qui changent réellement l’expérience au quotidien.
On peut citer le mode nuit, qui permet au robot de fonctionner pendant votre sommeil sans déranger votre entourage, avec un niveau sonore d’environ 59 dB. On retrouve aussi un système de géolocalisation intégré pour suivre la tondeuse en temps réel, ainsi qu’une alerte en cas de soulèvement du robot, des fonctions plutôt rassurantes à l’usage.
Enfin, les H3 et H3 Pro se rechargent automatiquement lorsque la batterie est faible, ils détectent la pluie et reprennent leur activité dès que les conditions redeviennent favorables. À noter également qu’ils sont conçus pour résister aux intempéries (IPX6) et peuvent être nettoyés facilement au tuyau d’arrosage. Les deux modèles offrent environ 2 h d’autonomie par charge. Côté usage, le H3 est adapté aux pelouses jusqu’à 1 000m2, tandis que le H3 Pro convient aux jardins jusqu’à 1 500m2, selon la configuration du terrain et le mode d’utilisation. Dans les deux cas, la hauteur de coupe est réglable entre 25 et 60 mm.
Pour couronner le tout, Goalker soigne l’après-vente : retours sous 30 jours, livraison gratuite, service local et garantie 3 ans.