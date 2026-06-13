Un robot tondeuse, c’est une promesse simple : ne plus s’occuper de sa pelouse et profiter d’un jardin impeccable en toutes circonstances. Sauf que la réalité est souvent très différente… L’installation peut être complexe, la programmation capricieuse et les résultats décevants.

Avec ses nouveaux modèles H3 et H3 Pro, Goalker a repensé l’expérience de A à Z pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Décryptage.