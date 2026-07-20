Les propriétaires d’un robot-tondeuse ne le savent que trop bien, cette automatisation réduit considérablement les manipulations quotidiennes. Une fois les premiers réglages effectués, le robot gère seul son planning et adapte ses déplacements sans que l’utilisateur ait besoin d’intervenir régulièrement.

Une philosophie qui correspond parfaitement aux attentes des propriétaires souhaitant gagner du temps, sans pour autant sacrifier la qualité et la bonne santé de leur pelouse.