Grâce à sa navigation HoloSense™ Quad-Fusion Navigation, le nouveau robot tondeuse ANTHBOT M9 Pro promet une tonte précise, sans aucun câble périphérique et sans oublier la moindre parcelle. Une solution qui entend simplifier l’entretien des jardins, même les plus complexes.
Il y a encore quelques années, l’installation d’un robot-tondeuse nécessitait de longues et pénibles heures passées à dérouler un câble périphérique tout autour du terrain. Aujourd’hui, une nouvelle génération de machines rend cette étape totalement obsolète, tout en améliorant considérablement la qualité de la tonte et la simplicité d’utilisation.
C’est précisément l’ambition d’ANTHBOT avec sa nouvelle série M Pro, composée de modèles capables d’entretenir des jardins jusqu’à 1 000 m². La marque, désormais présente dans plus de 30 pays, mise sur une approche centrée sur l’automatisation intelligente afin de rendre l’entretien du gazon quasiment transparent pour les particuliers. Au sommet de cette gamme, le M9 Pro concentre les dernières innovations du constructeur, avec la volonté d’offrir une tonte professionnelle, quels que soient les défis du terrain.
Une navigation pensée pour tous les scénarios
Entre les arbres qui brouillent parfois la réception satellite, les massifs, les passages étroits, les terrasses, la piscine ou encore le mobilier extérieur, tous les jardins ne se ressemblent pas. C’est justement dans ces situations que le système HoloSense™ Quad-Fusion Navigation veut faire toute la différence.
Plutôt que de s’appuyer sur une seule technologie de positionnement, ANTHBOT combine pas moins de quatre sources d’information, à savoir un LiDAR 360°, un système RTK (pour Real Time Kinematic), le NetRTK et une double caméra alimentée par l’intelligence artificielle. Cette approche permet au robot d’analyser en permanence son environnement et d’adapter sa navigation en temps réel.
Cette profusion de capteurs donne naissance à un véritable All-Scenario Auto-Pilot. Ainsi, que la pelouse soit largement dégagée, bordée d’arbres, ponctuée de haies ou composée de passages parfois exigus, le M9 Pro va conserver une trajectoire précise, sans multiplier les hésitations, ni laisser de zones oubliées.
L’intelligence artificielle contribue également à la sécurité des déplacements. Capable d’identifier plus de 1 000 types d’obstacles, le robot adapte naturellement son itinéraire pour contourner les objets présents dans le jardin.
Une installation simplifiée pour profiter rapidement de son robot
Outre le tarif, jadis astronomique, l’un des principaux freins à l’adoption d’un robot tondeuse reste souvent la phase d’installation. Il faut dire qu’enterrer ou fixer un câble périphérique sur plusieurs centaines de mètres peut rapidement transformer un achat plaisir en chantier du week-end.
Avec la série M Pro, ANTHBOT mise au contraire sur une véritable Drop & Mow Experience. On dépose, et on tond donc, puisqu’ici, aucun câble périphérique n’est nécessaire. Le robot réalise automatiquement la cartographie du terrain et peut être opérationnel en seulement quelques minutes grâce à son système NetRTK.
L’application mobile prend ensuite le relais pour personnaliser l’expérience. Jusqu’à 50 zones de tonte peuvent être définies, chacune avec ses propres paramètres. Bien sûr, les horaires sont également programmables en tenant compte du lever et du coucher du soleil ainsi que des conditions météorologiques, afin d’éviter par exemple une tonte sous la pluie.
Les propriétaires d’un robot-tondeuse ne le savent que trop bien, cette automatisation réduit considérablement les manipulations quotidiennes. Une fois les premiers réglages effectués, le robot gère seul son planning et adapte ses déplacements sans que l’utilisateur ait besoin d’intervenir régulièrement.
Une philosophie qui correspond parfaitement aux attentes des propriétaires souhaitant gagner du temps, sans pour autant sacrifier la qualité et la bonne santé de leur pelouse.
Une tonte de niveau professionnel, même dans les jardins les plus complexes
La qualité de navigation, aussi moderne soit-elle, ne serait pas très utile sans une tonte à la hauteur. Sur ce point également, le M9 Pro cherche à se distinguer avec un résultat de tonte digne des professionnels (ou Pro-Level Mowing Outcome).
Le robot adopte des trajectoires intelligentes en forme de U qui optimisent la couverture du terrain tout en limitant les chevauchements inutiles. Cette méthode assure une coupe homogène et contribue à réduire le temps nécessaire pour traiter l’ensemble de la pelouse.
Les bordures bénéficient elles aussi d’une attention particulière grâce à la technologie EdgeWiz™, pensée pour s’approcher au plus près des limites du terrain. Pour ce qui est de la hauteur de coupe, elle est réglable entre 3 et 7 cm afin d’adapter le rendu aux préférences de chacun, ainsi qu’aux saisons.
Conçu pour les jardins résidentiels, l’ANTHBOT M9 Pro se veut un robot à la fois compact et agile. Pour cela, il circule dans des passages de seulement 65 cm de large, franchit des obstacles pouvant atteindre 3 cm et gravit des pentes jusqu’à 45 % (24°). Son fonctionnement silencieux, limité à 58 dB, permet de le faire travailler en toute discrétion, sans jamais gêner le voisinage, tandis que sa certification IPX6 facilite son nettoyage après utilisation.
Autant d’arguments qui illustrent la philosophie « Tailored for Complex Garden Lawns » revendiquée par ANTHBOT, celle de proposer un robot capable de s’adapter aux contraintes réelles des jardins résidentiels, parfois complexes, et souvent bien loin de ressembler aux pelouses parfaitement rectangulaires que l’on voit parfois dans les catalogues.
La série ANTHBOT M Pro est actuellement disponible en précommande, avant un lancement officiel prévu le 27 juillet 2026. À cette occasion, un garage pour robot tondeuse (d’une valeur de 169 €) est offert pour toute précommande éligible, dans la limite des stocks disponibles.