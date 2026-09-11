Quelques jours après une la correction de plusieurs bugs de Wi-Fi sur ses Freebox, Free a déployé une nouvelle mise à jour. Lancée mercredi à 16 heures précises, elle portait cette fois sur le lancement de la version 4.12.4.1 du Freebox Server Pop uniquement. Pas de grand raout pour le coup, puisque la mise à jour cible un seul point, la reconnexion automatique après une coupure fibre, qui ne s'enclenchait pas toujours. D'ailleurs, tous les modèles de Freebox Pop ne sont pas concernés, et un simple redémarrage suffit pour en profiter.