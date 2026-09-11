Free a déployé, cette semaine, une mise à jour pour sa Freebox Pop, avec au menu du correctif la résolution d'un bug de reconnexion fibre, qui touchait des abonnés de manière aléatoire.
Quelques jours après une la correction de plusieurs bugs de Wi-Fi sur ses Freebox, Free a déployé une nouvelle mise à jour. Lancée mercredi à 16 heures précises, elle portait cette fois sur le lancement de la version 4.12.4.1 du Freebox Server Pop uniquement. Pas de grand raout pour le coup, puisque la mise à jour cible un seul point, la reconnexion automatique après une coupure fibre, qui ne s'enclenchait pas toujours. D'ailleurs, tous les modèles de Freebox Pop ne sont pas concernés, et un simple redémarrage suffit pour en profiter.
La Freebox Pop enfin débarrassée de son bug de reconnexion fibre
Le bug corrigé touchait un point sensible. En fait, après une coupure passagère du signal fibre, certains Freebox Server Pop ne reprenaient pas automatiquement la connexion, et ce, de façon aléatoire. On ne connaît pas la fréquence du problème ni les circonstances exactes, seulement que ce comportement était irrégulier.
Avec la version 4.12.4.1 de sa Freebox, Free indique avoir corrigé ce dysfonctionnement. À noter tout de même que le correctif ne concerne pas forcément toutes les Freebox Pop aujourd'hui en circulation. Il est donc tout à fait possible que vous n'ayez pas à mettre à jour votre appareil.
Le mode d'emploi pour mettre à jour votre Freebox Pop
Pour savoir si votre Freebox Server Pop tourne déjà sous la 4.12.4.1, direction l'interface Freebox OS. Rendez-vous dans le menu « Informations avancées », puis dans le sous-menu « Version », qui affiche noir sur blanc le numéro actuellement installé sur votre boîtier.
Si la version diffère, un redémarrage du Freebox Server suffit à déclencher l'installation. Une fois l'opération terminée, votre box devrait retrouver une reconnexion fibre plus fiable en cas de coupure imprévue.