En Pologne, l’enseigne veut augmenter la rotation des places de stationnement et limiter leur usage par des automobilistes non clients, si bien qu’APCOA Parking Polska exploite le dispositif pour son compte et facture 150 zlotys au-delà de 90 minutes, soit environ 35 euros selon la presse locale, un montant que Lidl n’a toutefois pas confirmé. La durée déjà écoulée n’est pas remise à zéro si le conducteur ressort puis revient en moins de quinze minutes.

Chez Biedronka, concurrent polonais de Lidl, la pénalité s’élève à 200 zlotys pour un second jour de dépassement, soit environ 47 euros, mais l’UOKiK, l’autorité polonaise de la concurrence et de la protection des consommateurs, estime que la signalétique de ces dispositifs est trop peu lisible et dénonce une procédure de contestation sans interlocuteur direct.

En France, selon le RGPD, le numéro de plaque d’immatriculation est une donnée personnelle, si bien que la CNIL exige une signalétique appropriée et des durées de conservation proportionnées à la finalité du dispositif. D’ailleurs, Lidl installe des QR codes à l’entrée des parkings concernés pour informer les automobilistes de leurs droits. D’autres parkings français sont équipés de caméras de lecture de plaques, avec des tarifs très variables selon leurs gestionnaires, de 20 minutes gratuites suivies de 47,50 euros la journée complète à Parly 2, jusqu’à deux heures gratuites contre 15 euros d’achat à Mériadeck, à Bordeaux.

Certains de ces parkings sont exploités par des enseignes de la grande distribution, d'autres par des gestionnaires publics, par exemple la régie de Bordeaux Métropole.