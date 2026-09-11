Une agence gouvernementale qui publie 169 pages d'analyse par reverse engineering sur un produit Microsoft largement déployé en entreprise, c'est un niveau d'exigence technique peu courant dans le paysage institutionnel. D'ailleurs, du côté de Microsoft, c'est probablement considéré comme une pratique allant à l'encontre de ses conditions d'utilisation. Mais que va faire l'éditeur de Redmond face au BSI ? Quoi qu'il en soit, la conclusion sur le PIN long mérite d'être prise au sérieux par les équipes IT qui font confiance à la biométrie sans avoir activé l'Enhanced Sign-in Security.