Dans leur version finale, les recommandations de Remedy stipulent donc une nouvelle fois que les GeForce GTX 1070, Radeon RX 5600 XT et Intel Arc A580 permettront de faire tourner le jeu en qualité basse, avec une définition Full HD et un framerate à 30 images par seconde.

Attention par contre, une RTX 2060 ou Radeon RX 6600 sont toutefois évoquées pour l’activation du ray-tracing avec les mêmes réglages. Et pour atteindre les 1440p / 60 FPS, sans ray-tracing, avec un upscaling équilibré, le studio finlandais préconise alors les RTX 3060 Ti, RX 6700 XT ou Arc B580.

Les choses sérieuses commencent lorsqu’on veut activer le ray-tracing en 1440p sans perdre le cap des 60 FPS. Pour ce faire, Remedy recommande cette fois une RTX 4070 Ti ou une Radeon RX 9070, tandis qu’une RTX 5080 est demandée, sans alternative chez AMD, pour tenir cette fois les 60 FPS en Ultra HD, avec du Path Tracing. À noter que, dans ce cas de figure, le studio mise sur de l’upscaling en mode performance… Ce qui signifie qu’on passera loin de la 4K native, en dépit de cette configuration déjà très musclée.