Remedy revient à la charge en ce mois de septembre pour dévoiler plus en détail les configurations recommandées pour Control Resonant. Gourmand, très gourmand même, le titre nécessitera une bonne grosse machine pour tourner convenablement en 4K, en particulier si vous voulez du Path Tracing.
On sait depuis juin qu’une vieille GTX 1070 permettra de faire tourner tant bien que mal Control Resonant en 1080p / 30 FPS. Cette semaine, Remedy nous en dit plus sur les configurations recommandées pour lancer le jeu avec les meilleurs réglages disponibles sur PC… Et sans surprise, il faudra être rudement bien équipé pour le faire.
Une RTX 5080 au minimum pour la 4K avec Path Tracing
Dans leur version finale, les recommandations de Remedy stipulent donc une nouvelle fois que les GeForce GTX 1070, Radeon RX 5600 XT et Intel Arc A580 permettront de faire tourner le jeu en qualité basse, avec une définition Full HD et un framerate à 30 images par seconde.
Attention par contre, une RTX 2060 ou Radeon RX 6600 sont toutefois évoquées pour l’activation du ray-tracing avec les mêmes réglages. Et pour atteindre les 1440p / 60 FPS, sans ray-tracing, avec un upscaling équilibré, le studio finlandais préconise alors les RTX 3060 Ti, RX 6700 XT ou Arc B580.
Les choses sérieuses commencent lorsqu’on veut activer le ray-tracing en 1440p sans perdre le cap des 60 FPS. Pour ce faire, Remedy recommande cette fois une RTX 4070 Ti ou une Radeon RX 9070, tandis qu’une RTX 5080 est demandée, sans alternative chez AMD, pour tenir cette fois les 60 FPS en Ultra HD, avec du Path Tracing. À noter que, dans ce cas de figure, le studio mise sur de l’upscaling en mode performance… Ce qui signifie qu’on passera loin de la 4K native, en dépit de cette configuration déjà très musclée.
DLSS 4.5 et FSR 4.1 au menu pour soulager votre PC
Voici donc les principaux éléments à garder en tête :
Sans Ray Tracing
- Minimum (1080p, 30 FPS) : Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580, 6 Go de mémoire vidéo, processeur Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Recommandé (1440p, 60 FPS) : RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580, 8 Go de VRAM, i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Enthousiaste (2160p, 60 FPS) : RTX 3080 / RX 6800 XT, 10 Go de VRAM, i7-10700 / Ryzen 7 3700X
Avec Ray Tracing / Path Tracing
- RT Minimum (1080p, 30 FPS) : Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radon RX 6600 / Intel Arc A580, 8 Go de mémoire vidéo, Processeur Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- RT Recommandé (1440p, 60 FPS) : RTX 4070 Ti / RX 9070, 10 Go de VRAM, i7-10700 / Ryzen 7 3700X
- Path Tracing Enthousiaste (2160p, 60 FPS) : RTX 5080 uniquement, 12 Go de VRAM, i7-10700 / Ryzen 7 3700X
Remedy recommande dans tous les cas un grand minimum de 16 Go de mémoire vive et des CPUs allant d’un modeste Core i5-8500 (ou AMD Ryzen 5 3500) pour jouer avec les réglages minimum, à un Core i7-10700 (ou AMD Ryzen 7 3700X) pour jouer avec le preset Path Tracing Enthusiast. On apprend enfin que la version PC du titre tirera profit du DLSS 4.5 de NVIDIA, mais aussi du FSR 4.1 d’AMD, avec Frame Generation dans les deux cas, pour permettre de soulager des PC déjà rudement mis à l'’épreuve.
Control Resonant est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S | X le 24 septembre prochain. Le titre sera par ailleurs proposé en bundle avec certaines cartes graphiques GeForce RTX dans le cadre d’un partenariat conclu entre Remedy et NVIDIA.