La mise à jour permet également de transférer l’ensemble de ses données entre deux Switch 2, sauvegardes et captures comprises. Le boost portable des jeux Switch (qui permet aux jeux de la première version de la console de fonctionner avec leurs réglages du mode TV et, donc, de s'afficher dans une meilleure qualité) devient accessible depuis les réglages rapides, après activation du raccourci. Il accepte aussi d’autres manettes lorsque les Joy-Con 2 restent attachés à l'appareil.

Toujours dans les nouveautés de cette mise à jour 23.0.0, les Mii gagnent le partage par QR code et des musiques dans leur éditeur, tandis que GameChat facilite le retour dans les conversations précédentes.