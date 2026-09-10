Le VRR arrive en mode TV avec la mise à jour 23.0.0. Nintendo facilite aussi les transferts de données et l’accès au boost portable, sans oublier les Mii.
Les baisses de régime de la Nintendo Switch 2 devraient devenir moins gênantes sur grand écran. Déployée ce jeudi 10 septembre, la mise à jour 23.0.0 active le rafraîchissement variable sur téléviseur. Un changement attendu, qui nécessite toutefois de mettre également à jour le dock de la console.
Le téléviseur suit le rythme du jeu
Le VRR, pour Variable Refresh Rate, synchronise le rafraîchissement de l’écran avec l’arrivée des images calculées par la console. Il réduit ainsi les déchirures d’image et les saccades provoquées par leur désynchronisation. Lorsque le débit d’images fluctue, les mouvements peuvent donc paraître plus réguliers.
Encore faut-il réunir les bonnes conditions : Nintendo précise que le téléviseur et le jeu doivent prendre en charge le VRR. La version 23.0.0 ajoute un réglage dédié dans les paramètres d’affichage. Le bénéfice ne sera donc pas automatique sur toute votre ludothèque.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Le boost portable devient plus accessible
La mise à jour permet également de transférer l’ensemble de ses données entre deux Switch 2, sauvegardes et captures comprises. Le boost portable des jeux Switch (qui permet aux jeux de la première version de la console de fonctionner avec leurs réglages du mode TV et, donc, de s'afficher dans une meilleure qualité) devient accessible depuis les réglages rapides, après activation du raccourci. Il accepte aussi d’autres manettes lorsque les Joy-Con 2 restent attachés à l'appareil.
Toujours dans les nouveautés de cette mise à jour 23.0.0, les Mii gagnent le partage par QR code et des musiques dans leur éditeur, tandis que GameChat facilite le retour dans les conversations précédentes.