Le Galaxy Z Fold 8 commence à faire parler de lui pour un problème que Samsung aurait probablement préféré éviter. Des utilisateurs affirment que son écran pliable s’enfonce légèrement lorsqu’une pression est exercée sur les coins de la dalle.
Alors qu'Apple vient tout juste d'officialiser son premier smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 8 n’est quant à lui pas épargné par les premiers retours concernant sa dalle pliable. Plusieurs utilisateurs en Corée du Sud ont constaté que l’écran intérieur de leur smartphone s’enfonçait un peu plus que prévu lorsqu’ils appuyaient sur les coins. Le phénomène reste pour l’instant limité à quelques cas. Il n’est donc pas question d’un problème généralisé, d’autant que Samsung n’a encore communiqué aucune explication sur ces signalements.
Galaxy Z Fold 8 : des utilisateurs signalent un écran qui s’enfonce sous la pression
Cette année, la firme étoilée a apporté plusieurs modifications bienvenues à la conception de son écran pliable. Pour son Galaxy Z Fold 8, le constructeur utilise notamment une couche baptisée Flex Titanium, destinée à renforcer la rigidité de la dalle et à améliorer sa résistance après de nombreux cycles d’ouverture et de fermeture.
Ces choix de conception avaient notamment été passés au crible par iFixit lors du démontage du Galaxy Z Fold 8, qui avait permis d’observer plus en détail les changements apportés par Samsung à son nouveau pliant. Mais certains utilisateurs sud-coréens ont récemment constaté un comportement différent sur leur appareil : lorsqu’ils appuient sur les coins de la dalle intérieure, celle-ci aurait tendance à s’enfoncer légèrement plus qu’ils ne l’attendaient.
Samsung n’a pas encore commenté le problème
Les premiers signalements restent actuellement trop limités pour savoir précisément ce qui se passe. Ils proviennent de quelques utilisateurs sud-coréens et ne permettent pas, en l'état, de déterminer si les appareils concernés présentent une caractéristique commune. Il est donc tout aussi difficile de savoir si ce comportement est lié à certains exemplaires ou à un lot particulier.
À l'heure ou nous rédigeons ces lignes, Samsung n’a pas encore réagi à ces différents témoignages. Le constructeur n’a notamment pas précisé si cette souplesse plus marquée dans les coins de l’écran correspond au fonctionnement normal de la dalle ou si elle traduit un problème sur les appareils concernés.