Cette année, la firme étoilée a apporté plusieurs modifications bienvenues à la conception de son écran pliable. Pour son Galaxy Z Fold 8, le constructeur utilise notamment une couche baptisée Flex Titanium, destinée à renforcer la rigidité de la dalle et à améliorer sa résistance après de nombreux cycles d’ouverture et de fermeture.

Ces choix de conception avaient notamment été passés au crible par iFixit lors du démontage du Galaxy Z Fold 8, qui avait permis d’observer plus en détail les changements apportés par Samsung à son nouveau pliant. Mais certains utilisateurs sud-coréens ont récemment constaté un comportement différent sur leur appareil : lorsqu’ils appuient sur les coins de la dalle intérieure, celle-ci aurait tendance à s’enfoncer légèrement plus qu’ils ne l’attendaient.