C'est une nouveauté qui ne va pas passer inaperçue chez les pros. Free Pro a annoncé ce mardi 8 septembre 2026 à Clubic le lancement d'un troisième forfait mobile, plus accessible que les deux précédents. Il met fin au grand écart entre un forfait minimaliste et une offre XXL bien trop généreuse pour un commercial qui ne quitte jamais son bureau. Free Pro a visiblement écouté les entreprises qui cherchaient un juste milieu. Il se rapproche surtout dangereusement de son plus proche concurrent en la matière, Bouygues Telecom, qui proposait jusqu'à maintenant le forfait pour professionnel le plus compétitif du marché. Désormais, il y a match avec le nouveau venu, disponible dès aujourd'hui sans engagement, avec appels illimités et une petite réserve de gigas.