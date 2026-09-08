Free Pro lance ce mardi un nouveau forfait dédié aux professionnels, Free Pro Mini, facturé dès 5,99 euros hors taxes, qui le positionne comme l'un, si ce n'est le plus compétitif en France sur le secteur.
C'est une nouveauté qui ne va pas passer inaperçue chez les pros. Free Pro a annoncé ce mardi 8 septembre 2026 à Clubic le lancement d'un troisième forfait mobile, plus accessible que les deux précédents. Il met fin au grand écart entre un forfait minimaliste et une offre XXL bien trop généreuse pour un commercial qui ne quitte jamais son bureau. Free Pro a visiblement écouté les entreprises qui cherchaient un juste milieu. Il se rapproche surtout dangereusement de son plus proche concurrent en la matière, Bouygues Telecom, qui proposait jusqu'à maintenant le forfait pour professionnel le plus compétitif du marché. Désormais, il y a match avec le nouveau venu, disponible dès aujourd'hui sans engagement, avec appels illimités et une petite réserve de gigas.
Free Pro dévoile son forfait mobile pro le plus accessible à ce jour
Alors que dire de ce forfait Free Pro Mini ? Techniquement, il est affiché à 6,99 euros HT par mois, mais il tombe à 5,99 euros HT pour les entreprises déjà abonnées à une Freebox Pro, une pratique désormais habituelle chez les opérateurs. Comptez toutefois 10 euros HT de frais de mise en service par forfait. L'offre, réservée aux professionnels et soumise à la couverture ainsi qu'à la compatibilité du mobile, est proposée en série limitée, disponible sur freepro.fr, au 1043 ou auprès des équipes commerciales.
Le Forfait Free Pro Mini ne fait pas, comme son nom l'indique, dans la démesure. Comptez sur une enveloppe de 10 Go de data par mois (en 5G+ dans l'Hexagone) et des appels illimités, valables en France métropolitaine comme en Europe (hors numéros courts et spéciaux). De quoi couvrir les besoins d'un collaborateur qui passe surtout des coups de fil et consulte ses e-mails, sans naviguer des heures en streaming entre deux rendez-vous.
« Tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes usages mobiles », rappelle Guillaume de Lavallade, directeur général de Free Pro depuis le début de l'année, qui justifie l'arrivée de ce petit dernier par la diversité des besoins en entreprise. Comme le reste de la gamme, la ligne se pilote depuis l'Espace Client Free Pro, avec activation immédiate en eSIM et gestion centralisée, qui permet d'attribuer une ligne à un collaborateur directement à distance.
Un forfait parmi les deux meilleurs de France pour les pros
Le Forfait Free Pro Mini rejoint une gamme qui comptait déjà deux forfaits. Le Free Pro 5G+ embarque 250 Go de data en France métropolitaine, avec la 5G+ incluse, la portabilité des lignes et un support dédié aux professionnels. Notez que jusqu'à aujourd'hui, il ne proposait « que » 150 Go. Avec une Free Pro, ce forfait normalement proposé à 19,99 euros HT tombe à 9,99 euros HT, ou à défaut, vous le retrouverez à ce tarif dès la sixième ligne ouverte.
À l'autre bout du spectre trône le Free Pro Max, taillé pour les grands voyageurs professionnels, avec data illimitée en France métropolitaine, mais aussi dans plus de 135 destinations, dont les États-Unis, le Japon ou le Brésil. Son prix est de 19,99 euros HT par mois pour les clients Freebox Pro, 29,99 euros HT sans. Il est également compatible eSIM, comme le petit dernier de la gamme.
Chaque entreprise peut choisir la bonne taille pour chaque collaborateur : le Pro Mini pour les usages sédentaires, le 5G+ pour un quotidien connecté classique, et le Max pour les habitués des aéroports. Par rapport à la concurrence, où se situe ce forfait ? En très bonne position, figurez-vous !
Sur le marché des forfaits mobiles pro, il est en effet difficile de faire moins cherr. À 5,99 euros HT avec une Freebox Pro, le Free Pro Mini rejoint le forfait le plus économique du marché, le Bouygues Telecom Pro Sans Engagement (Petit), facturé au même tarif. Sauf qu'avec ses 10 Go, il double l'enveloppe data de son rival, plafonnée à 5 Go. Il se positionne aussi devant le Forfait 25 Go Pro de SFR, dont le tarif avec option box (8,99 euros) reste supérieur. De quoi installer Free Pro Mini parmi les offres pro les plus compétitives du marché.