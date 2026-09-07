Mais si le véhicule a été retrouvé en Alsace, il est immatriculé en Allemagne. Son indicatif commence aussi par une seule grande lettre (M), ce qui, en Allemagne, est réservé aux plus grandes villes allemandes - M ici renvoyant à la ville de Munich, la capitale du länder de Bavière. C'est là, pour rappel, où Xiaomi a mis en place son centre de recherche et développement et de design pour l'Europe.

L'affiche scotchée contre une des portes alertant les personnes aux alentours que les caméras sont en train de filmer précise que l'organisme en charge de la protection des données est le TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Il s'agit de la filiale automobile du géant mondial de l'inspection, du contrôle technique et de la certification TÜV Rheinland. Quand on met ces informations en parallèle avec l'annonce de Xiaomi indiquant que l'Allemagne sera le premier pays où seront vendus ses véhicules électriques, on peut donc se demander si ce véhicule ne travaille pas plutôt (pour le moment) pour le marché allemand.