Le géant chinois veut s'imposer en Europe dans les prochaines années. Et un véhicule plein de capteurs repéré à l'est de la France nous confirme cette ambition.
Les marques chinoises devraient devenir plus communes sur les routes européennes à l'avenir, vu l'ambition des géants des voitures électriques de devenir des acteurs de poids chez nous. Et il y aura sur la route non seulement des sociétés attendues comme BYD ou Geely, mais aussi un fabricant plus connu jusque-là chez nous pour ses smartphones, Xiaomi. Xiaomi dont un véhicule de développement vient d'être repéré en France.
Un Xiaomi SU7 intégrant plusieurs capteurs extérieurs repéré en Alsace
C'est une jolie découverte qui vient d'être faite par un lecteur de chez nos confrères Automobile Propre. Un véhicule électrique de Xiaomi, le SU7, intégrant de nombreux capteurs, a en effet été repéré sur un parking de Saint-Louis (Haut-Rhin), en Alsace.
Ce SU7 rose comporte de nombreux équipements de mesure, avec notamment un Lidar rotatif sur le toit, des caméras sur les ailes, une autre à l'avant du capot, et une dernière installée sur le capot. Deux antennes de géolocalisation sont par ailleurs aussi visibles.
Un véhicule destiné d'abord à l'Allemagne ?
Mais si le véhicule a été retrouvé en Alsace, il est immatriculé en Allemagne. Son indicatif commence aussi par une seule grande lettre (M), ce qui, en Allemagne, est réservé aux plus grandes villes allemandes - M ici renvoyant à la ville de Munich, la capitale du länder de Bavière. C'est là, pour rappel, où Xiaomi a mis en place son centre de recherche et développement et de design pour l'Europe.
L'affiche scotchée contre une des portes alertant les personnes aux alentours que les caméras sont en train de filmer précise que l'organisme en charge de la protection des données est le TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Il s'agit de la filiale automobile du géant mondial de l'inspection, du contrôle technique et de la certification TÜV Rheinland. Quand on met ces informations en parallèle avec l'annonce de Xiaomi indiquant que l'Allemagne sera le premier pays où seront vendus ses véhicules électriques, on peut donc se demander si ce véhicule ne travaille pas plutôt (pour le moment) pour le marché allemand.
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