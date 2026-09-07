Reolink a profité de l’IFA 2026 pour dévoiler l’OMVI 2i Ultra, une caméra triple objectif sans fil à recharge solaire, et présenter les nouvelles capacités de son IA embarquée ReoNeura. Les deux annonces dessinent une vision commune : une surveillance intelligente, locale, sans abonnement.
Reolink avait lancé sa gamme OMVI en juin dernier avec des modèles filaires PoE et Wi-Fi. L’IFA 2026 marque un tournant : l’OMVI 2i Ultra reprend la même philosophie de triple objectif avec suivi motorisé synchronisé, mais passe au sans-fil avec une batterie amovible et un panneau solaire intégré. En parallèle, ReoNeura, le moteur d’IA embarquée de la marque, gagne une fonction de détection personnalisable qui offre de nouvelles capacités pour repérer immédiatement un évènement inhabituel aux abords de son domicile.
L’OMVI 2i Ultra, la caméra sans fil qui voit large et suit de près
Le principe reste celui de la gamme OMVI : une caméra grand angle double objectif de 8 MP surveille la zone dans son ensemble, pendant qu’une caméra rotative de 5 MP verrouille et suit automatiquement ce que la première a détecté. Quand la cible sort du champ panoramique, la caméra inférieure continue de la suivre seule. Un appui sur n’importe quelle zone de la vue grand angle suffit à rediriger instantanément l’objectif motorisé.
La nouveauté, c’est l’alimentation. La batterie amovible, une nouveauté pour la marque, de 10 000 mAh est annoncée pour tenir six mois sur une seule charge, selon Reolink deux fois plus que des caméras bullet-PT comparables. Le panneau solaire intégré de 6W embarque la technologie SolarEase qui améliore l’efficacité de recharge de 26 % et permet à la caméra de fonctionner avec 30 minutes d’ensoleillement quotidien seulement, soit un argument utile pour les façades peu exposées ou les régions à faible ensoleillement.
L'’OMVI 2i Ultra sera disponible à l’automne à un prix de 250 euros. Une version allégée, l’OMVI 2i Max sera également proposée à la vente chez tous les revendeurs.
ReoNeura apprend ce que vous lui montrez
C’est le changement le plus intéressant de cette IFA pour Reolink. Jusqu’ici, ReoNeura se limitait à des catégories prédéfinies : personnes, véhicules, animaux. La nouvelle fonction Custom AI Detection permet à l’utilisateur d’entraîner le système à reconnaître des situations propres à son environnement.
Par exemple, le système est capable de comprendre que votre portail est anormalement ouvert, ou que le vélo du petit dernier n’est pas à sa place habituelle. Les démonstrations qui nous ont été montrées sur le stand nous ont vraiment convaincus. La détection est quasi instantanée et toujours pertinente. Tout reste traité en local, sans cloud ni abonnement.
Ces fonctions s’appuient sur le Home Hub 2, le nouveau centre de stockage de Reolink disponible à l’automne à 159,99 euros. Il prend en charge jusqu’à 8 caméras et 16 To de stockage externe, et intègre une recherche vidéo en langage naturel : décrire ce qu’on cherche suffit à retrouver une séquence dans les enregistrements. Petite précision apportée par les équipes de Reolink : n’importe quelle caméra de la marque connectée au Home Hub 2 peut profiter de ces fonctions IA, même la petite Reolink MagiCam que nous avions testée durant l'’été.
Du côté de la maison connectée enfin, Reolink annonce des compatibilités avec Alexa, Google Home, Home Assistant, Homey et IFTTT, avec la possibilité d’afficher les flux en direct sur un Echo Show ou un Google Nest Hub et de déclencher des automatisations depuis les événements détectés par les caméras.
Avec l’OMVI 2i Ultra et l’évolution de ReoNeura, Reolink dessine une vision assez cohérente de ce que devrait être la vidéosurveillance domestique en 2026 : des caméras qui se passent de câbles et d’abonnements, une IA qui s’adapte à l’environnement plutôt que l’inverse, et un stockage qui reste chez soi. Il reste à voir si les performances annoncées tiennent en conditions réelles. C’est souvent là que les fiches techniques rendent les armes.
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