La nouveauté, c’est l’alimentation. La batterie amovible, une nouveauté pour la marque, de 10 000 mAh est annoncée pour tenir six mois sur une seule charge, selon Reolink deux fois plus que des caméras bullet-PT comparables. Le panneau solaire intégré de 6W embarque la technologie SolarEase qui améliore l’efficacité de recharge de 26 % et permet à la caméra de fonctionner avec 30 minutes d’ensoleillement quotidien seulement, soit un argument utile pour les façades peu exposées ou les régions à faible ensoleillement.

L'’OMVI 2i Ultra sera disponible à l’automne à un prix de 250 euros. Une version allégée, l’OMVI 2i Max sera également proposée à la vente chez tous les revendeurs.