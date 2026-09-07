Ce week-end, la petite commune de Loué, à l'ouest du Mans, s'est transformée en capitale sarthoise des fléchettes électroniques, le temps de la troisième édition de son Open, du 4 au 6 septembre. C'est très sérieux, d'autant plus que 400 concurrents, dont une centaine de femmes, se sont affrontés sur les cibles connectées, individuellement ou en équipe, pour se partager plus de 6 200 euros de cash prize. Ce chiffre confirme qu'à mi-chemin entre loisir de bar et discipline sportive à part entière, et portée par la diffusion grand public de compétitions à la télévision, les fléchettes électroniques gagnent chaque année de nouveaux adeptes, notamment dans l'ouest de la France.