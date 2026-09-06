L’équipe a publié ces travaux dans la revue Advanced Science. Dans cette publication, elle présente deux versions de l’insecte. L’une porte une caméra pour observer l’état de la victime. L’autre est équipée d’un mécanisme d’injection automatique pour administrer un médicament. Un cafard peut transporter jusqu’à une fois et demie son poids. Équipé du dispositif d’injection, il gagne environ 15 millimètres de hauteur et 17 grammes, mais il continue de se déplacer normalement, selon l’étude. Pour poser les électrodes et le microprocesseur, les chercheurs anesthésient d’abord l’animal. Une fois le matériel retiré, celui-ci retrouve une vie de cafard ordinaire.

Dans la vidéo ci-dessous, on voit comment le dispositif d'injection embarque une seringue actionnée par un ressort. À l’intérieur, l’acide citrique est mis en contact avec du bicarbonate de soude, la même réaction chimique que celle du volcan de bicarbonate et de vinaigre fabriqué à l’école. Le dioxyde de carbone produit pousse le piston de la seringue et déclenche l'’injection.

Sur les essais réalisés à moins de 150 millimètres de la cible, le taux de réussite de l’injection s’élève à environ 95 %. Sur l’ensemble du parcours, du départ jusqu'à l'injection complète, ce taux est de 72 %. Les chercheurs ont aussi testé un travail en binôme. Un premier cafard, porteur d’une caméra, repère une cible simulée. Un second, muni du système d'injection, lui administre ensuite le médicament.