Et si, pour jouer en famille, il suffisait finalement de se lever du canapé ? Avec sa PlayPop 8, Blackview mise sur l’IA et le suivi des mouvements pour transformer le corps en véritable manette de jeu.
Les consoles de jeu cherchent depuis longtemps à faire tomber les barrières entre le joueur et l’écran. A l’instar de la Nex Playground, avec la PlayPop 8, Blackview pousse le concept un peu plus loin puisqu’ici, pas de manette à charger ni de boutons à mémoriser et encore moins de configuration interminable. Cette petite console de jeu familiale utilise une caméra et un système de suivi corporel par IA pour transformer les mouvements des joueurs en commandes de jeu.
Six catégories de jeux pour toute la famille
Il faut dire que l’idée est plutôt séduisante : on branche la PlayPop 8 en HDMI sur un téléviseur, on se place face à l’écran et… on bouge. Blackview annonce un suivi du corps en 17 points, capable de reproduire les mouvements en temps réel. Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer simultanément.
L’autre particularité de la PlayPop 8 réside évidemment dans son catalogue. La console entend couvrir six grandes catégories, à savoir famille et fête, détente, réflexion, sport et fitness, musique et danse, ainsi qu’action et aventure. Une manière pour Blackview de ne pas cantonner son appareil à quelques jeux de fitness, mais bien d’en faire une véritable machine à divertissement familial.
Cinq jeux sont accessibles gratuitement hors ligne au déballage de la machine. Pour aller plus loin, Blackview propose ensuite son PlayPop GamePass, qui ouvre l’accès à une bibliothèque plus importante de jeux et à de nouveaux contenus. Des mises à jour sont également prévues chaque trimestre, avec des événements saisonniers et différents défis.
La PlayPop 8 se veut « une machine à moments partagés en famille », plutôt qu’une console traditionnelle. On imagine facilement une partie de danse, un petit défi sportif ou un jeu de fête improvisé avec les enfants… voire les grands-parents.
Une installation en quelques secondes, avec la confidentialité en ligne de mire
On l’a dit, Blackview mise également sur une utilisation particulièrement simple. La PlayPop 8 se connecte à l’écran en HDMI, se relie au Wi-Fi, puis il suffit de se placer dans le champ de la caméra. Le fabricant présente le processus en trois étapes et annonce une prise en main immédiate, sans installation complexe.
Mais une caméra installée dans le salon peut évidemment soulever quelques questions. Comme sur certaines caméras domestiques d’intérieur, Blackview a intégré ici un obturateur physique, permettant de masquer directement (et physiquement donc) l’objectif. Un petit détail, mais qui a son importance pour un appareil qui semble épier chaque fait et geste.
Le constructeur indique par ailleurs que les données liées au suivi corporel sont traitées localement, sans aucun envoi vers le cloud, et qu’aucune donnée faciale n’est enregistrée.
Avec sa PlayPop 8, Blackview tente donc une approche assez différente, mais forcément inédite, du jeu vidéo. Pas question ici de chercher les graphismes les plus impressionnants ou la puissance maximale, puisque l’objectif est simplement de réunir les générations autour du téléviseur, de faire bouger tout ce beau monde et, surtout, de s’amuser. Comptez un peu plus de 260€ pour mettre la main sur cette PlayPop 8.
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