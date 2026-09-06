Les consoles de jeu cherchent depuis longtemps à faire tomber les barrières entre le joueur et l’écran. A l’instar de la Nex Playground, avec la PlayPop 8, Blackview pousse le concept un peu plus loin puisqu’ici, pas de manette à charger ni de boutons à mémoriser et encore moins de configuration interminable. Cette petite console de jeu familiale utilise une caméra et un système de suivi corporel par IA pour transformer les mouvements des joueurs en commandes de jeu.