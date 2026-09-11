L’automatisation ne consiste donc pas uniquement à appuyer sur un bouton et à laisser la machine faire le reste. Plus les emails envoyés sont importants pour l’utilisateur, plus leur délivrabilité et leur suivi doivent être pris au sérieux.

Dans un premier temps, il est essentiel d’authentifier correctement son domaine et de configurer ses expéditeurs. Cela permet notamment de renforcer la confiance accordée aux messages et de travailler sur leur délivrabilité.