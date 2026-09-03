Avec ses quatre moteurs et ses 1 490 watts de puissance, le nouvel exosquelette de Hypershell ne se contente plus d’assister les hanches. Le Halo s’attaque désormais aux genoux pour mieux gérer montées, descentes et terrains accidentés, au prix d’un tarif nettement plus élevé.
L’assistance motorisée descend d’un cran. Dévoilé à l’IFA 2026, l’Hypershell Halo reprend le principe du X Ultra S, mais étend cette fois l’aide à l’ensemble de la jambe. Deux moteurs travaillent au niveau des hanches, deux autres aux genoux, là où le précédent modèle concentrait tout son effort sur le bassin. On mesure le chemin parcouru depuis 2024 et les premiers modèles à 800 watts de puissance.
Des genoux assistés pour mieux gérer les descentes
Reliées par une structure en fibre de carbone, les quatre articulations doivent aider à pousser dans les montées, retenir davantage le corps dans les descentes et absorber une partie des chocs sur terrain irrégulier. Hypershell annonce jusqu’à 1 490 watts de puissance, contre 1 000 watts sur le X Ultra S.
Le système HyperIntuition 2.0 s’appuie sur plus de 30 capteurs pour adapter l’assistance aux mouvements du porteur. Selon la marque, il serait capable d’anticiper ses intentions d’environ 200 ms et d’ajuster l'assistance jusqu’à 2 500 fois par seconde. Hypershell revendique également jusqu’à 40 % de fatigue musculaire en moins autour du genou lors de mouvements assis-debout. Ce résultat obtenu dans des conditions contrôlées ne permet cependant pas encore de quantifier le bénéfice réel pendant une randonnée.
Plus complet, mais aussi plus lourd et moins endurant
Cette nouvelle architecture tente plus largement de répondre à certaines limites relevées lors de notre test du Hypershell Pro X. Son assistance faisait réellement la différence en montée, mais l’appareil restait encombrant sur le plat et son bloc batterie compliquait le port d’un sac à dos classique. Hypershell annonce cette fois une compatibilité avec des sacs atteignant 85 litres.
Le Halo se replie dans un volume de huit litres et conserve une certification IP54. Sa structure seule pèse 2,6 kg, mais ce chiffre grimpe à 3,2 kg avec le harnais, toujours sans compter la batterie de 370 grammes. En fonctionnement, l’utilisateur emporte donc près de 3,6 kg d’équipement. L’accumulateur amovible de 72 Wh promet jusqu’à 20 km d’assistance par charge, contre 30 km annoncés par batterie pour le X Ultra S. Ces deux estimations restent toutefois fortement dépendantes du terrain, du niveau d’assistance et du poids du porteur.
Les 200 premiers exemplaires, réunis dans une « Origin Edition », sont proposés à 2 299 euros, soit 300 euros de plus que le X Ultra S. Cette série limitée comprend notamment une seconde batterie et une extension de garantie d’un an, pour des expéditions annoncées en Europe à partir de fin novembre. Signalons pour finir que cet exosquelette n’est pas un dispositif médical ni un appareil de rééducation. Son fabricant le réserve aux personnes capables de marcher et de conserver leur équilibre sans assistance.
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