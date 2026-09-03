Le Halo se replie dans un volume de huit litres et conserve une certification IP54. Sa structure seule pèse 2,6 kg, mais ce chiffre grimpe à 3,2 kg avec le harnais, toujours sans compter la batterie de 370 grammes. En fonctionnement, l’utilisateur emporte donc près de 3,6 kg d’équipement. L’accumulateur amovible de 72 Wh promet jusqu’à 20 km d’assistance par charge, contre 30 km annoncés par batterie pour le X Ultra S. Ces deux estimations restent toutefois fortement dépendantes du terrain, du niveau d’assistance et du poids du porteur.

Les 200 premiers exemplaires, réunis dans une « Origin Edition », sont proposés à 2 299 euros, soit 300 euros de plus que le X Ultra S. Cette série limitée comprend notamment une seconde batterie et une extension de garantie d’un an, pour des expéditions annoncées en Europe à partir de fin novembre. Signalons pour finir que cet exosquelette n’est pas un dispositif médical ni un appareil de rééducation. Son fabricant le réserve aux personnes capables de marcher et de conserver leur équilibre sans assistance.