Une montre connectée peut être bardée de capteurs et afficher la plus belle des dalles AMOLED, si elle réclame son chargeur tous les soirs, l’expérience risque rapidement de perdre (beaucoup) de son charme. Pour de nombreux utilisateurs, l’autonomie constitue donc l’un des éléments les plus importants à prendre en compte, notamment pour celles et ceux qui souhaitent suivre leur sommeil.

Une nuit complète de mesure suppose en effet que la montre reste au poignet. Certains modèles se contentent de quelques jours entre deux recharges, quand d’autres peuvent tenir plusieurs semaines dans certaines conditions, notamment grâce à des technologies comme la recharge solaire. Le meilleur choix dépend donc moins d’un chiffre affiché sur la boîte que de la manière dont on compte utiliser son appareil.