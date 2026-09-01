Après le séisme judiciaire, c'est peu de le dire, qui a emporté Accell Group cet été et laissé 340 salariés sur le carreau aux Pays-Bas, l'heure est à la liquidation des biens du groupe failli. Concrètement, cela veut dire que tout ce qui appartenait encore à l'entreprise est progressivement vendu pour rembourser ses créanciers. Le premier lot à passer sous le marteau n'est autre que le stock du centre d'expérience d'Ede, ce showroom où étaient autrefois exposées toutes les marques du groupe. Qu'il s'agisse des vélos, du mobilier de bureau ou des équipements de salles de réunion, tout y passe. C'est la plateforme Auctivo qui organise cette vente aux enchères, pour le compte des administrateurs judiciaires chargés de superviser la faillite, comme nous l'apprend Frandroid.