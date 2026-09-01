Le numéro un européen du vélo, en faillite depuis le 11 août 2026, entame la liquidation de ses actifs. Son centre d'expérience néerlandais met aux enchères des vélos Lapierre, Batavus, Koga et Sparta, accessibles à tous.
Après le séisme judiciaire, c'est peu de le dire, qui a emporté Accell Group cet été et laissé 340 salariés sur le carreau aux Pays-Bas, l'heure est à la liquidation des biens du groupe failli. Concrètement, cela veut dire que tout ce qui appartenait encore à l'entreprise est progressivement vendu pour rembourser ses créanciers. Le premier lot à passer sous le marteau n'est autre que le stock du centre d'expérience d'Ede, ce showroom où étaient autrefois exposées toutes les marques du groupe. Qu'il s'agisse des vélos, du mobilier de bureau ou des équipements de salles de réunion, tout y passe. C'est la plateforme Auctivo qui organise cette vente aux enchères, pour le compte des administrateurs judiciaires chargés de superviser la faillite, comme nous l'apprend Frandroid.
La faillite du géant du vélo Accell tourne à la liquidation, et tout le monde peut enchérir
Le centre d'expérience, qui est installé dans l'ancienne usine ENKA, aux Pays-Bas, n'était pas qu'un simple entrepôt de stockage. Pensez plutôt à une sorte de grand showroom, un peu comme une concession automobile version vélo. Les revendeurs et les clients pouvaient s'y rendre pour découvrir en vrai, tester et comparer toutes les marques du groupe Accell côte à côte, avant de faire leur choix. Aujourd'hui, ce lieu se vide de son contenu avec un stock qui part aux enchères, avec des vélos signés Lapierre, Sparta, Batavus et Koga.
À ces vélos, on peut ajouter tout le mobilier qui habillait les espaces de démonstration. Les bureaux et équipements des salles de réunion complètent l'inventaire, histoire de ne rien laisser sur le carreau une fois les portes définitivement fermées.
Le CEO d'Auctivo, Kostas Mamalingkas, a justifié la rapidité de l'opération en disant qu'il fallait cartographier et photographier l'ensemble du stock dans un temps record pour que les acheteurs sachent précisément ce qu'ils achètent, et pour maximiser ce que la vente rapportera à la succession du groupe déchu.
Comment participer, même sans être professionnel
Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette vente ne s'adresse pas qu'aux professionnels du secteur. Comme le disent nos confrères de Frandroid, qui ont d'ailleurs largement documenté le sujet ces dernières semaines, elle est ouverte à toutes et tous, particuliers compris, à condition de s'inscrire sur la plateforme Auctivo.net. Pour n'importe quel curieux ou amateur, cela peut être l'opportunité de devenir propriétaire d'un vélo Lapierre à prix cassé.
Pour les indécis qui aimeraient s'offrir un petit road trip, sachez qu'une session de visite est prévue le samedi 12 septembre, de 10h à 14h, à Ede aux Pays-Bas, histoire d'inspecter les lots avant faire sa mise, la ville est paraît-il très jolie, puisque située non loin d'une des plus grandes zones forestières du pays batave. La vente en ligne se clôturera ensuite le mardi 15 septembre à partir de 19h, les lots étant adjugés les uns après les autres.
Reste ensuite l'étape disons logistique. Les heureux gagnants devront récupérer leurs achats sur place, le lundi 21 septembre entre 9h et 16h. Une opération qui ne réglera évidemment pas le sort du groupe dans son ensemble, mais qui offre un aperçu concret de ce que devient un empire du vélo une fois passé entre les mains de la justice.
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