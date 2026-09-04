Dans le jardin, MOVA présente AstraX, sa première tondeuse robot équipée d’un bras multifonction. Celui-ci peut déplacer un obstacle détecté sur le trajet de la tondeuse, cueillir des fruits à faible hauteur grâce à une pince à deux doigts, ou arroser des zones précises via une buse dédiée.

Le constructeur s’occupe également de sujets plus terre-à-terre comme la coupe des bordures. La LiDAX Ultra Gen 2, nouveau modèle introduit cet automne, est équipée de la technologie UltraTrim 3.0, un disque de coupe dédié permettant de couper à 0 cm des murs, clôtures et haies en un seul passage.