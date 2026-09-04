MOVA regroupe ses annonces à l’IFA 2026 sous la bannière « The AI MOVAment » : 22 nouveautés mondiales et 15 technologies réparties entre extérieur intelligent, nettoyage de la maison et manipulation robotique. La marque en profite aussi pour lancer sa propre solution solaire domestique.
À l’occasion de l’IFA 2026, MOVA dévoile une série de nouveaux produits couvrant cinq domaines : l’extérieur intelligent, le nettoyage de la maison, la cuisine, le bien-être animal et l’IA incarnée. Parmi les annonces les plus concrètes figurent une tondeuse robot à bras articulé, un robot laveur de vitres, une solution solaire domestique et une main robotique capable de saisir des objets.
AstraX : le premier robot tondeuse équipé d’un bras robotique, mais pour faire quoi ?
Dans le jardin, MOVA présente AstraX, sa première tondeuse robot équipée d’un bras multifonction. Celui-ci peut déplacer un obstacle détecté sur le trajet de la tondeuse, cueillir des fruits à faible hauteur grâce à une pince à deux doigts, ou arroser des zones précises via une buse dédiée.
Le constructeur s’occupe également de sujets plus terre-à-terre comme la coupe des bordures. La LiDAX Ultra Gen 2, nouveau modèle introduit cet automne, est équipée de la technologie UltraTrim 3.0, un disque de coupe dédié permettant de couper à 0 cm des murs, clôtures et haies en un seul passage.
La prochaine génération, UltraTrim 4.0, ajoutera un bras robotique rétractable capable de suivre les irrégularités du terrain, avec trois hauteurs de coupe au choix (4, 5 et 6 cm).
MOVA élargit également son catalogue avec LumeGret, une gamme de systèmes solaires domestiques en deux capacités, A2000 et A4000. L’ensemble regroupe micro-onduleur hybride, batterie et régulateur de charge solaire dans un seul boîtier. L’A4000 accepte jusqu’à 3 600 W de puissance photovoltaïque en entrée pour une sortie stable de 2 800 W, avec un mode secours automatique en cas de coupure de courant. MOVA annonce jusqu'à 10 000 cycles de charge, une durée de vie de 20 ans et un tarif d’entrée autour de 1 000 euros pour un déploiement en Europe. Le système peut aussi se coordonner avec les tondeuses robots de la marque pour prioriser l’énergie autoproduite au jardin.
T1 Station, un nouveau robot laveur de vitres plus adapté aux angles
Côté nettoyage de la maison, MOVA lance le T1 Station, son premier robot laveur de vitres à disposer d’une station. L’appareil combine un nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 40 °C, une pulvérisation à quatre buses et une aspiration allant jusqu'à 10 000 Pa pour rester fixé au vitrage, pour une autonomie annoncée de 110 minutes.
Pour le nettoyage des angles, la technologie NooksErasing s’appuie sur des brosses rotatives dédiées pour atteindre les coins habituellement délaissés par ce type d’appareil. Côté sécurité, la station embarque un câble composite de 5,5 m faisant aussi office de corde de sécurité, un verrouillage automatique en cas de chute, une ventouse capable de résister à une traction de 800 N et une base lestée de 6 kg. Le robot revient automatiquement à sa station en cas de batterie faible, et MOVA annonce un fonctionnement à 68 dBA maximum.
TactiPercept, AquaSonar et Knot 80, quand les robots perçoivent et manipulent
Sur le volet perception, le système TactiPercept ajoute un sens du toucher aux robots aspirateurs de la marque, via 128 capteurs de pression qui permettent de ralentir au contact d’un meuble ou de longer un mur pour nettoyer les bordures. Pour les robots nettoyeurs de piscine, le système AquaSonar maintient la connexion sous l’eau par ultrasons, avec un relais intégré à la station plutôt qu’une bouée flottante séparée. Sur le terrain de la manipulation, Knot 80 est une main robotique à 11 degrés de liberté et 15 articulations mobiles, capable d’identifier la position et la matière d'un objet pour ajuster sa force de préhension entre 25 et 50 N. MOVA envisage d’étendre ces capacités à d’autres produits de sa gamme.
Reste à savoir si cette accumulation d’annonces, du capteur tactile jusqu’au panneau solaire, tiendra sa promesse d'un écosystème cohérent une fois les produits confrontés à l’usage.
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