Le V70 Ultra Complete copie enfin l'Ecovacs X11 et adopter une récupération cyclonique des poussières. Ces dernières sont envoyées dans le réservoir, sans sac jetable à acheter au fil de l'utilisation. Le constructeur indique que le réservoir peut être rempli pendant 100 jours avant de devoir le vider à la poubelle.

Le nouveau flagship de Mova sera lancé le 30 mai à un prix de 1 399€. Un prix un peu plus élevé que les précédents modèles, qui veut se hisser au niveau de ses principaux rivaux.