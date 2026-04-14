La marque fait feu de tout bois avec de nombreuses nouveautés pour la maison et le jardin. Ces nouvelles gammes ont été présentées mardi 14 avril à Hambourg, et nous étions sur place.
Cela fait presque deux ans maintenant que Mova s’est installé sur le marché de la maison connectée, et la marque n’a pas chômé. Aspirateur robot, aspirateur laveur, robot tondeuse ou encore laveur de vitres, le constructeur chinois a développé une gamme de produits très riche pour attirer à elle le plus d’utilisateurs. Plutôt que de ralentir le rythme, Mova accélère avec une toute nouvelle ligne d’appareils connectés et améliore un peu plus ses familles avec quelques innovations pour améliorer le nettoyage de la maison et l’entretien du jardin.
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Mova V70 Ultra Complete : une serpillère extensible jusqu'à 16 cm
Mova a dévoilé son tout nouvel aspirateur robot, le V70 Ultra Complete. Pour cette référence, Mova a travaillé sur l'extensibilité de ses brosses. Ce modèle peut couvrir davantage de surface, avec une serpillère extensible jusqu'à 16 cm (quatre fois plus que sur les précédents modèles) et une brosse latérale qui se déploie sur 12 cm contre 5 cm auparavant. L'aspirateur robot peut ainsi laver plus efficacement sous les meubles ou entre les pieds de chaise.
Concernant l'aspiration, le V70 Ultra Complete va un peu plus loin encore que ses concurrents avec une puissance de 40 000 Pa. Il peut également franchir des seuils jusqu'à 9 cm, comme le Roborock Saros 20 sorti il y a quelques semaines. Pour le lavage des sols, Mova annonce une pression de 15N pour le retrait des tâches. La batterie de 6 400 mAh reste classique, mais la marque annonce une charge 30 % plus rapide.
Le V70 Ultra Complete copie enfin l'Ecovacs X11 et adopter une récupération cyclonique des poussières. Ces dernières sont envoyées dans le réservoir, sans sac jetable à acheter au fil de l'utilisation. Le constructeur indique que le réservoir peut être rempli pendant 100 jours avant de devoir le vider à la poubelle.
Le nouveau flagship de Mova sera lancé le 30 mai à un prix de 1 399€. Un prix un peu plus élevé que les précédents modèles, qui veut se hisser au niveau de ses principaux rivaux.
Un nouveau modèle avec rouleau, et deux aspirateurs plus abordables
Avec le Z70 Ultra Roller Complete, le constructeur poursuit son incursion sur le marché des aspirateurs robot équipés d'un rouleau serpillère. Le modèle est dans la droite lignée de son prédécesseur, le Z60 Ultra Roller Complete, mais avec un nouveau design et une finition « pierre » qui lui donne un côté plus élégant que le plastique brillant (et disons-le, un peu cheap) du Z60. On peut également citer une puissance en hausse, avec 36 000 Pa contre 28 000 Pa sur l'ancien modèle, et une autonomie annoncée comme 30 % en hausse. Il sera lancé le 23 juin, au même prix de 1 399€.
Les deux derniers modèles annoncés sont plus anecdotiques. Le S70 Roller est un modèle avec rouleau brosse, moins puissant avec 28 000 Pa de puissance d'aspiration et le lavage de la brosse à 80°C, et le P70 est le modèle d'entrée de gamme, avec tout de même 30 000 Pa d'aspiration, le nettoyage des serpillères à l'eau chaude.
Le S70 Roller sera proposé à partir du 20 avril pour un prix de 999€, tandis que le P70 arrivera quelques jours plus tard, à un tarif de 699€.